Un productor le 'agradece' a Jeffrey Epstein tras obtener un premio Grammy y hace estallar la Red

La ceremonia de entrega de los premios Grammy, realizada este domingo 14 de marzo, convirtió a la cantante estadounidense Beyoncé en la mujer más galardonada de la historia. Pero este récord no fue el único que marcó la noche, ya que al aceptar la distinción, un productor mezcló dos nombres y le 'agradeció' a Jeffrey Epstein por error, quien murió en prisión acusado de violación, entre otros delitos.

James Keach, de 73 años, recibió el premio a la mejor película musical por su documental 'Linda Ronstadt: The sound of my voice' y durante su exposición proyectada en video expresó: "Excelente. Quiero agradecer a Linda Ronstadt por permitirnos hacer esta película, a Rob Friedman y a Jeffrey Epstein". Así fue que combinó los nombres de quienes fueron los directores de la obra, Rob Epstein and Jeffrey Friedman.

HE ACTUALLY SAID JEFFREY EPSTEIN OMG ?😭😭😭😭 pic.twitter.com/Jg5K6N6vA7 — flop era (Taylor’s version) (@ChemtrailClub) March 14, 2021

La confusión no pasó inadvertida en las redes sociales, donde los internautas hicieron todo tipo de comentarios. "¿Fue por una apuesta?", se preguntó un usuario, mientras que otro reflexionó: "Si te sientes mal recuerda que no eres el tipo que accidentalmente le agradeció a Jeffrey Epstein por su Grammy".

"El hombre que venció a Beyoncé y le agradeció a Jeffrey Epstein en lugar de a Rob Epstein", comentó otro internauta.

Jeffrey Epstein fue acusado de violación, agresión sexual y tráfico de decenas de mujeres, incluidas menores de edad. En agosto de 2019, fue encontrado sin vida en su celda, en una prisión de Nueva York (EE.UU.).