Brasil confirma la compra de 138 millones de dosis de vacunas de Pfizer y Janssen

El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, anunció este lunes la adquisición de 138 millones de dosis de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech y de la desarrollada por la biofarmacéutica belga Janssen, integrante del grupo empresarial estadounidense Johnson & Johnson.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que las vacunas llegarán de manera escalonada al país, de abril a noviembre, y serán, concretamente, 100 millones de Pfizer/BioNTech, (que requieren dos aplicaciones por persona); y 38 millones de Janssen, que es de dosis única.

Según el cronograma presentado por el ministro, Pfizer entregará 1 millón de vacunas en abril; 2,5 millones en mayo; 10 millones en junio; 10 millones en julio; 30 millones en agosto y 26,5 millones en septiembre; mientras, las de Janssen llegarán 16,9 millones en el tercer trimestre de 2021 y 21 millones en el cuarto.

Segundo cronograma divulgado por Pazuello, o Brasil receberá, até o final de 2021, 100 milhões de doses da Pfizer, que serão recebidas de forma escalonada a partir de abril. No caso da Janssen, serão duas entregas: 16,9 milhões em agosto e 21,1 milhões em novembro. — Coronavírus Brasil (@CoronavirusBra1) March 15, 2021

Con estos lotes, precisó el funcionario, el país tendrá disponibles este año 562,9 millones de dosis de vacunas contra el covid-19, con 10 proveedores diferentes.

Además de Pfizer/BioNTech y Janssen, el país ha firmado contratos para adquirir un total de 47 millones de Sputnik V, de las cuales 37 millones son compras de varias gobernaciones de la región del noreste y 10 millones del Ministerio de Salud. A esto se le suman las dosis de AstraZeneca, Sinovac, entre otros.

"Obviamente hay más vacunas que brasileños, pero estas vacunas son válidas para 2022. Y hay que tener stock. No podemos contar con el 100 % de entregas", indicó.

Posible salida

Durante la rueda de prensa, Pazuello se refirió a los rumores sobre su posible pronta salida del Ministerio de Salud, que dirige desde mayo de 2020.

"Algún día sí (saldrá), puede ser a corto, mediano o largo plazo", señaló el funcionario, que indicó que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, "está en proceso de reorganización del Ministerio".

Señaló que él no ha pedido salir del cargo. "No es propio de mí, no voy a pedir irme", enfatizó.

Actualmente, la situación del coronavirus en Brasil es alarmante, con el aumento de muertes diarias y un acumulado de 279.286; además de 11.519.609 de contagiados hasta la fecha.