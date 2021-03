El ministro de Salud de Brasil dice que dejará el cargo "algún día" y admite que Bolsonaro está en proceso de "reorganizar" la cartera

El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, se pronunció este lunes sobre los rumores acerca de su posible salida del cargo, que ostenta desde mayo del año pasado.

"Algún día sí [saldré], puede ser a corto, mediano o largo plazo", señaló el funcionario, en una conferencia de prensa que ofreció para brindar una actualización sobre la situación del coronavirus en Brasil.

Aunque no precisó fecha, admitió que actualmente el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, "está en proceso de reorganización del Ministerio".

"Mientras esto no se defina, la vida sigue normal. Yo no estoy enfermo, en nuestro Ejecutivo no hay problema; estamos trabajando enfocados en la misión. Cuando el presidente tome su decisión, haremos una transición correcta", enfatizó el funcionario.

Por otra parte, aclaró que él no ha pedido salir del cargo: "No es propio de mí, no voy a pedir irme", precisó. En esa misma línea, reiteró que está "orgulloso" de ser el ministro de Salud.

Además, mencionó que no siente presión por los rumores de su salida y críticas a su gestión durante la pandemia, que han circulado en los medios de comunicación locales.

"No me siento presionado bajo ninguna circunstancia por ninguna noticia, ninguna posición que venga de los medios equivocados, 'fake news', nada de eso. Ese no es el problema. El problema es la pandemia, son las muertes, los contaminados. El problema es apoyar a todos los brasileños. Esa es la misión", manifestó.

Posible reemplazo

Las noticias sobre la salida de Pazuello de la cartera de Salud se conocen cuando Brasil atraviesa por un momento crítico por la pandemia del coronavirus, con el aumento de muertes diarias y un acumulado de 279.286 fallecidos; además de 11.519.609 de contagiados hasta la fecha.

Según reporta el portal brasileño G1, Bolsonaro se reunió la tarde de este lunes con Marcelo Queiroga, el presidente de la Sociedad Brasileña de Cardiología, quien podría ser el reemplazo de Pazuello.

Previamente, se conoció que la doctora Ludhmila Hajjar, supervisora ​​del área de Cardio-Oncología en el Instituto del Corazón del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo y coordinadora de Cardiología del Instituto de Cáncer del Estado de Sao Paulo, rechazó la oferta que le hizo el mandatario para que se hiciera cargo del Ministerio de Salud.