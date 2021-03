Facebook llega a un acuerdo con News Corp y pagará por las noticias en Australia

Facebook ha llegado a un acuerdo con News Corporation y pagará por los contenidos de los medios de Australia, cediendo así a la presión regulatoria del país, que obliga a la plataforma a compartir sus ingresos con los medios de comunicación cuando difundan sus materiales en la red social.

El conglomerado mediático de Rupert Murdoch no ha revelado los detalles del acuerdo, limitándose a indicar que tiene una duración de tres años y abarca al segmento australiano de la corporación, incluyendo periódicos como The Australian, The Daily Telegraph (de Sídney), Herald Sun, The Courier-Mail, el sitio web news.com.au y otros medios regionales y locales. Paralelamente, Sky News Australia también llegó a un acuerdo con Facebook para ampliar su convenio ya existente.

En febrero de este año, News Corp llegó a un acuerdo similar con Google, que accedió a pagar por compartir los contenidos del conglomerado.

Entre tanto, para Facebook efectuar pagos por el uso de contenidos de los medios no supone una novedad. En octubre de 2019, la red social ya acordó pagar a los medios estadounidenses de News Corp a cambio de utilizar sus materiales en su sección de noticias. El acuerdo cubrió medios como The Wall Street Journal, The New York Post, MarketWatch o Barron's.

"La disfuncionalidad digital amenazaba con convertir al periodismo en una orden mendicante"

El director ejecutivo de News Corp, Robert Thomson, calificó el nuevo acuerdo con Facebook como "un hito en la transformación de las condiciones comerciales del periodismo" y considera que "va a tener un impacto material y significativo" en los medios de comunicación de Australia.

Thomson expresó sus agradecimientos al Gobierno australiano y a Mark Zuckerberg y su equipo "por su papel en ayudar a moldear un futuro para el periodismo, que ha estado bajo presión extrema durante más de una década", así como también a Rupert y Lachlan Murdoch por liderar "un debate global cuando los demás representantes de la industria guardaban silencio" mientras "la disfuncionalidad digital amenazaba con convertir al periodismo en una orden mendicante".