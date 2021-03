Los usuarios de Tinder podrán consultar los antecedentes penales de una cita antes del encuentro

Los usuarios del servicio de citas en línea Tinder, en Estados Unidos, podrán conocer el historial relacionado con violencia de género y otras infracciones penales en las que estuvieron involucradas las personas con las que pretenden salir.

La empresa Match Group, propietaria de la aplicación, anunció este lunes que ha invertido en Garbo, una plataforma de verificación de antecedentes en línea, que recopila "registros públicos e informes de violencia o abuso, incluidos arrestos, condenas, órdenes de restricción, acoso y otros delitos violentos". El objetivo de la asociación entre las dos entidades es "ayudar a prevenir de manera proactiva la violencia de género al brindar a los usuarios mayor transparencia e información sobre las personas con las que se conectan".

Asimismo, el comunicado destaca que las pruebas de Garbo en Tinder comenzarán en los próximos meses, y una vez que esa plataforma se integre completamente a la popular aplicación de citas a finales de este año, le seguirán otras marcas de Match Group en EE.UU., que incluyen Meetic, OkCupid, Hinge, Match, entre otras.

Por ahora, la compañía no ha especificado la forma en la que los usuarios de Tinder podrán verificar los antecedentes de sus citas. No obstante, The Verge informa que, para ello, la persona interesada deberá obtener el nombre y el apellido o número telefónico de su potencial pareja. El portal añade que dicho servicio no será gratuito, pero que el precio posiblemente será accesible para la mayoría de los interesados.

