¿El club de los privilegiados? Nuevo escándalo por una 'vacunación VIP' contra el covid-19 en Ecuador

En Ecuador se ha desatado un nuevo escándalo relacionado con el proceso de vacunación contra el covid-19, debido al privilegio que han tenido algunas personas, por encima del personal de salud.

Estos últimos días circula en las redes sociales un video del proceso de vacunación de 560 personas del Club Rotario, en la zona exclusiva de la ciudad de Samborondón, en la provincia de Guayas.

En el video se muestra el proceso de vacunación, mientras un saxofonista, en vivo, sigue la melodía de 'Close to you', canción del grupo The Carpenters.

"Aquí estamos recibiendo la vacuna Pfizer del Club Rotario", dice una mujer en la grabación, y añade: "Hay como 2 millones de años aquí [en referencia a los ancianos]. Música en vivo. Es el Club Rotario de Samborondón, vacunado y feliz".

ATENTOSSeguidores en redes informan: Personas del Club Rotario de Samborondón recibieron la vacuna de Pfizer. 🤔 @teleamazonasecpic.twitter.com/ewrr39iRIN — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) March 15, 2021

El domingo 14 de marzo, el Club Rotario Distrito 4400, que fue el beneficiado con el proceso de vacunación, emitió un comunicado, en el que agradeció al Ministerio de Salud Pública (MSP), concretamente a la Coordinación Zonal 8 de esta cartera, por facilitar las vacunas.

En el texto detallan que la vacunación se realizó en las instalaciones de la Universidad Espíritu Santo (UEES), a la que también muestran su agradecimiento.

La justificación

En ese comunicado, la organización señala que los clubes rotarios de Guayaquil y Samborondón "han contribuido con la ciudad desde hace más de 90 años".

"Hemos edificado escuelas, centros médicos, comedores públicos, brindando auspicio y soporte a diversas fundaciones y contribuyendo, en general, al desarrollo de la comunidad en las áreas de salud, educación y vivienda", mencionan en el texto, y señalan otras contribuciones hechas durante los meses más duros de la pandemia del coronavirus en el país el año pasado.

La organización también indica que "para que estas actividades se sigan realizando" deben garantizar la protección de sus "socios vulnerables, de la tercera edad". En el texto aclaran que son estas personas las que se han vacunado, así como "miembros del área de la salud y personal que labora en las diferentes fundaciones" en las cuales estos clubes brindan apoyo.

¿Y el resto de los ancianos?

Aunque la vacunación se realizó el viernes 12 de marzo, el video comenzó a circular pocas horas antes de que el Gobierno ecuatoriano pusiera en marcha una página web para la inscripción de los adultos mayores al plan de vacunación.

La web, del Plan Vacunarse, debía entrar en funcionamiento a primera hora del 15 de marzo, sin embargo, no funcionó. Luego, se informó en la misma plataforma que sería desde las 09:00 del mismo día, pero los problemas continuaron.

Este martes la página está habilitada, pero las dificultades siguen. Algunos usuarios informan que la plataforma los pone en sala de espera durante 10 minutos, pero al transcurrir ese tiempo y terminar el conteo regresivo, que se puede ver en la web, este reinicia al tiempo inicial.

mientras tanto, en la página de plan vacunarse, estoy en sala de espera. por cuarta vez, el reloj se reinicia al llegar a 0 y regresa a cuentra regresiva de 10 minutos. ¿qué hacer, cómo saber? @salud_ec@munozmalejandrapic.twitter.com/PCnZONPc4I — verónica potes 💚 (@veropotes) March 16, 2021

Otras personas señalan que les ha tomado entre 30 minutos y una hora poder inscribir a sus adultos mayores en el proceso.

Pese a las denuncias, el Gobierno informó, pasadas las 11:30 (hora local) de este martes, que "más de 6.000 adultos mayores han sido registrados y 17.000 están en proceso" en el Plan Vacunarse.

Críticas

Al circular el video de la inmunización a las personas del Club Rotario, muchos ecuatorianos expresaron su descontento por lo que es un escándalo más, dentro de lo que han denominado "vacunación VIP", en este proceso de inoculación en el país suramericano.

Uno de los ciudadanos señaló que las mismas personas que "se quejaban del endeudamiento para hacer obras públicas", ahora son quienes "corren a vacunarse primero con vacunas compradas con recursos públicos"; mientras que otro indicó, a modo de burla, que se trata de "la gente de bien".

Quienes justifican la vacunación masiva en el Club Rotario viven en una burbuja.Una burbuja que no les permite ver más allá de sus comodidades. Una burbuja que les nubla la empatía con aquellos adultos mayores que no tienen los mismos cuidados pero sí las mismas necesidades. — Juan Carlos Aizprúa (@jcarlosaizprua) March 15, 2021

La “gente de bien” del Club Rotario de Guayaquil y Samborondón vacunándose con fiesta privada; ahora pregunten a los jubilados del IESS o del Seguro Campesino si al menos los llamaron.Hablen de privilegios y de estado obeso, porfa! — Víctor Velástegui (@agusalbo88) March 15, 2021

“Los mismos que se quejaban del endeudamiento para hacer obras públicas ahora son los que corren a vacunarse primero con vacunas compradas con recursos públicos.”@alexismoncayo#VacunadosVip#ClubRotario#VacunaGateEC — Ana Lucía (@SummerGato) March 16, 2021

Desde el Club Rotario de Quito, la capital ecuatoriana, pidieron la renuncia del gobernador del Club Rotario Distrito 4400. "Se dejó de lado nuestro lema 'dar de sí antes de pensar en sí' y nuestro marco de ética", dice la carta.

Los integrantes del Club Rotario de Quito 'Latitud Cero' exigen la renuncia del gobernador del Distrito 4400, tras escándalo de vacunación contra COVID-19 en #Guayaquilpic.twitter.com/FhcvShpPiH — Adriana Bermeo Viteri (@adribermeo) March 16, 2021

Las críticas contra esta fiesta de vacunación se mezclaron con el lento proceso para poder inscribir al resto de los adultos mayores en la web del Plan Vacunarse del Gobierno.

"Mientras a los del Club Rotario les vacunan con música en vivo, el pueblo, debemos esperar a que funcione una página web", indicó uno de los usuarios de Twitter.

Mientras a los del club rotario les vacunan con música en vivo, el pueblo, debemos esperar a que funcione una página web para recién poder registrar a nuestros familiares mayores. — Pepe Pérez (@Pepelusap) March 16, 2021

El gobierno anuncia el registro en la web para adultos mayores que buscan acceder a una vacuna, en una plataforma que hasta el momento no funciona. Mientras el Club Rotario vacuna a sus miembros en un ambiente de algarabía y felicidad. Esa es la realidad en nuestro País ahora. — Juan Pablo Orozco (@JuanPabl_Orozco) March 16, 2021

Algunos ciudadanos también recordaron a las autoridades que hay adultos mayores que no cuentan con correo electrónico o, peor, con internet, especialmente en zonas rurales de Ecuador, para poder acceder a la página y tomar un turno para su vacunación.

Medida tomada por el MSP

Luego del escándalo, el MSP informó que separó de su cargo al coordinador de la Zonal 8 de la institución, tras recibir las denuncias relacionadas con las bases de datos que el Club Rotario habría enviado a esa coordinación.

Sin embargo, también informó que fue separado de su cargo el coordinador de la Zonal 9, al destaparse otro proceso de vacunación, presuntamente también con privilegios, en el Club de Leones de Quito.

Según lo establecido en el Plan Vacunarse, dice la cartera de Salud, "los coordinadores zonales del MSP tuvieron bajo su responsabilidad recibir y procesar exclusivamente las bases de datos del personal sanitario que entregan los gerentes de hospitales públicos, representantes legales de hospitales privados, de la red complementaria y centros de salud públicos y privados; así como de centros gerontológicos donde habitan grupos de tercera edad o a los cuales asisten de forma habitual para actividades y/o terapias".

¿Cuántas vacunas han llegado a Ecuador?

A Ecuador, un país de poco más de 17 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), han llegado 167.370 dosis de vacunas, de acuerdo con la información que ha brindado el MSP.

De estas, 147.370 son de Pfizer, adquiridas por el país; y 20.000 de CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, que les fueron donadas por Chile. El cronograma de las llegadas ha sido este:

20 de enero: 8.190 dosis.

17 de febrero: 16.380 dosis.

24 de febrero: 17.500 dosis.

3 de marzo: 31.590 dosis.

6 de marzo: 20.000 dosis donadas por Chile.

8 de marzo: 73.710 dosis.

De acuerdo con el MSP, hasta la fecha han sido vacunadas 119.222 personas.

Escándalos previos

Antes de este escándalo hubo otros, que llevaron a la renuncia del anterior ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el pasado 26 de febrero; quien fue sucedido por Rodolfo Farfán.

A finales de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre el inicio de una investigación en contra de Zevallos por el presunto delito de "tráfico de influencias" en el proceso de distribución de las vacunas para el combate al covid-19.

Esto sucedió luego de las denuncias en su contra por autorizar y vacunar ese mes, con parte de las pocas vacunas contra el coronavirus que habían llegado al país, en el privado Centro Geriátrico del Hospital de los Valles, uno de los centros de salud y residencia para ancianos más exclusivos del país, donde tiene a "varios familiares", según admitió el propio exministro.

A ello se le suma que varios rectores de universidades públicas y privadas del país dieron a conocer que Zevallos los había invitado a ser incluidos en la lista para ser vacunados, cuestión que, dijeron, rechazaron.

Sobre la investigación no se ha brindado mayor información. La misma FGE fue blanco de críticas posteriormente, por pedir que sus funcionarios sean vacunados con las primeras y pocas unidades que han llegado a Ecuador.

Tras su renuncia, Zevallos abandonó el país el 27 de febrero, en un vuelo con destino a Miami, EE.UU. Al respecto, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dijo que "suelen ser recomendaciones de los abogados" y admitió que en Ecuador hay "un poco de recelo a las decisiones que puede tomar, de repente, cualquier juez de cualquier cantón o de cualquier jurisdicción, de aplicar la prisión preventiva o cualquier otra alternativa".

Dos días después de su salida del país, la jueza Celma Espinosa aceptó una solicitud presentada por la organización Acción Jurídica Popular, a fin de que se transparente el proceso de vacunación en Ecuador, y dio un plazo de 15 días al Ministerio de Salud para presentar la lista de las personas vacunadas; cuestión que no ha sucedido.

Los 'tiktokers'

La semana pasada, el escándalo giró en torno a dos jóvenes 'tiktokers' (famosos en la red social TikTok) que se vacunaron en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

La tarde del jueves 11 de marzo, circuló un video en el que se ve a los jóvenes, identificados como Salomón Yasih Doumet Mendoza y María del Alma Cruz Pareja, quienes son pareja y estudiantes de medicina, vestidos con uniforme de trabajo del área de salud, al momento que ingresan al espacio destinado para la vacunación.

María del Alma y Salomón, #vacunadosvip, recibieron hoy la vacuna haciéndose pasar como residentes del hospital. ¿No entiendo como no se les cae la cara de la vergüenza? 🤬🤬🤬 Habiendo doctores que no los han vacunado porque “ya les dio COVID”y que todos los días están en riesgo pic.twitter.com/YsbcSLItLM — Pili. 💚💜 (@pilisanchezu) March 11, 2021

Sobre este caso, el ministro Farfán pidió al director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Carlos Luis Tamayo, institución que administra este centro de salud, iniciar una investigación.



Posteriormente, el IESS informó que un médico anestesiólogo (padre de uno de los 'tiktokers') y el coordinador del proceso de vacunación del hospital serían destituidos.

Danilo Calderón, gerente del hospital, precisó, además, que la vacuna que recibieron el pasado jueves estos jóvenes fue la segunda dosis, puesto que ya habían ingresado al centro de salud el 19 de febrero, cuando recibieron la primera.

Por su parte, la FGE anunció ese mismo día que inició una investigación previa por el delito de "ejercicio ilegal de la profesión", debido a que, presuntamente, "personal médico no calificado habría accedido a vacunarse contra el covid-19 en el Hospital Teodoro Maldonado".

