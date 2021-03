La generosidad en los hombres está influenciada por el nivel de testosterona, según científicos

Un grupo de investigadores de universidades de China y Suiza publicó un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en el que concluyen que el aumento de los niveles de testosterona alienta a los hombres a tomar decisiones más egoístas en el plano económico.

Los científicos llevaron a cabo un experimento entre 70 varones jóvenes y sanos con edades entre 18 y 25 años. A algunos de ellos se les administró testosterona, mientras que otros recibieron una sustancia placebo. Luego, a los voluntarios se les entregó una suma determinada de dinero y se les pidió elegir entre opciones egoístas (quedarse con todo el dinero) y opciones generosas (compartirlo con otro individuo elegido por los investigadores).

A nivel de comportamiento, se reveló que los hombres que habían recibido la testosterona se decantaban por las opciones más egoístas (especialmente hacia personas que no consideraban cercanas) a diferencia de aquellos que habían recibido el placebo.

A nivel neuronal, mediante resonancias magnéticas funcionales se detectó que la testosterona atenuaba la acción de la parte del cerebro asociada a la empatía, denominada unión temporoparietal.

La testosterona es la principal hormona sexual masculina, aunque las mujeres también la producen en menores cantidades. Esta hormona juega un papel fundamental en el desarrollo del cuerpo y la mente de los humanos y de casi todos los vertebrados.