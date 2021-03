El gobierno de Chile reconoce varios errores en el proceso de vacunación contra el covid-19

El Gobierno de Chile informó que se investiga el caso de diez personas que fueron inoculadas con la vacuna Sinovac cuando les correspondía la desarrollada por Pfizer en la administración de su segunda dosis y, por otro lado, pidió perdón porque un bebé de seis meses que fue vacunado.

"La verdad es que se colocó una vacuna diferente a la que se había colocado en primer lugar", declaró el ministro de Salud, Enrique Paris, según recoge el diario La Tercera.

El titular mandó un mensaje tranquilizador al comentar que la equivocación con los fármacos no supone ninguna complicación y que esas personas "no corren peligro" y "no van a tener ningún problema".

En un comunicado, la municipalidad de San Bernardo señaló que se trató de un "error programático (Epro)" y aseguró que las personas afectadas "se mantuvieron en observación sin presentar complicaciones".

"Trabajo gigantesco"

Por su parte, Paula Daza, subsecretaria de salud, se disculpó por el error cometido al vacunar al bebé en Villarrica, en el sur del país. Al parecer, la enfermera le colocó por error una dosis contra el coronavirus en lugar de la que se administra a los niños cuando cumplen los seis meses.

"Pido disculpas por los errores, sobre todo a esta mamá que fue vacunada su guagüita de seis meses con una vacuna en contra del covid-19", afirmó Daza, quien recordó "el trabajo gigantesco" que lleva a cabo el personal de salud y también que la enfermera "pidió disculpas de inmediato".

Más de 7,4 millones de chilenos han recibido alguna dosis de las vacunas contra el coronavirus y 2,3 millones completaron su esquema de vacunación. Desde que comenzó la pandemia, el país contabiliza 905.212 casos y 21.816 fallecidos por el covid-19.