Alberto Fernández, sobre el pago de la deuda externa: "Cuando otros me apuran a negociar con el FMI, digo que mi urgencia son los pobres"

El mandatario de Argentina remarcó que su intención es llegar a un acuerdo con los acreedores, si es que ello no perjudica las condiciones sociales de la población.

El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió este miércoles a la posible renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destacando que para llegar a un acuerdo no relegaría derechos sociales de la ciudadanía, mientras la nación sudamericana afronta una grave crisis económica.

"Cuando otros me apuran a negociar con el Fondo, digo que mi urgencia son los que no tienen casa, no tienen trabajo y han caído en la pobreza. Mi urgencia es esa", subrayó el líder peronista desde la Casa Rosada —sede de Gobierno—, donde se desarrolló un acto con organizaciones sindicales para anunciar la entrega de 1.200 viviendas para familias de trabajadores.

A su vez, Fernández agregó: "Con los acreedores quiero acordar, pero en términos que no nos posterguen a los argentinos".

La dimensión del crédito

En el futuro, el país latinoamericano deberá afrontar una deuda de casi 45.000 millones de dólares, contraída durante la administración de Mauricio Macri. El préstamo, solicitado sin contar con la aprobación del Congreso Nacional, representa el crédito más importante en la historia del organismo financiero.

Aquella cifra crecería hasta los 53.000 millones si se tienen en cuenta los intereses acumulados, ya que Argentina debería girar pagos hasta el 2024. Frente a este difícil escenario, donde el Gobierno restringe la compra de dólares a la ciudadanía para resguardar las reservas del Banco Central, el Ministerio de Economía intenta mejorar las condiciones de pago al FMI y estirar los próximos vencimientos.

Sobre esa gran cantidad de dinero, el jefe de Estado criticó a la administración anterior y calculó cuántas viviendas se podrían construir con esa cifra: "Cuando Jorge Ferraresi —ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat— llegó al Ministerio, me vino con un plan a desarrollar en tres años, para construir 260.000 viviendas. Ese plan cuesta 10.000 millones de dólares", introdujo. También expresó: "Es la cuarta parte de la deuda que otros tomaron irresponsablemente con el FMI en un año".

Así, mientras las autoridades pretenden renegociar sus compromisos financieros, Argentina tiene al 40,9 % de su población bajo la línea de pobreza, según el Índice de Estadística y Censos (INDEC). Esta cifra, recogida en el último informe de la entidad, se refiere al primer semestre del 2020 y no abarca el segundo tramo de la pandemia.

