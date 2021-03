Apoyo masivo en Brasil a un 'youtuber' que fue citado por la Policía por llamar "genocida" a Bolsonaro

@felipeneto esta sendo perseguido por Bolsonaro por ter tuitado #BolsonaroGenocida, não seja por isso, além do pico de menções nas redes com essa tag, também estamos arrecadando recursos para colocar esse outdoor na rua em todos cantos do Brasil.Doe! Pix: doacao@une.org.br pic.twitter.com/NwRhXd1kdb