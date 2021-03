"¿Acaso mis estudios no valen nada?": Médicos graduados en Rusia denuncian que Colombia se niega a convalidarles sus títulos universitarios

Desde el año 2017, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha rechazado la convalidación de decenas de diplomas de Medicina General otorgados por universidades rusas. Esta situación no cambió ni siquiera durante el 2020, cuando la pandemia de covid-19 estaba en auge y Colombia, más que nunca, necesitaba nuevos doctores.

Todos los títulos de pregrado del área de la salud, para ser convalidados en Colombia, deben pasar por una evaluación académica que tiene como finalidad estudiar, valorar y emitir un concepto sobre la formación adquirida en el exterior por el solicitante, en relación a los programas ofertados en el territorio colombiano. El órgano encargado de realizar esta evaluación es la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), cuyo principal motivo para negar las convalidaciones es que en Rusia no existe el internado rotatorio, o sea, un año completo e ininterrumpido de prácticas bajo supervisión docente permanente.

"No se logró evidenciar que el programa académico cursado por el convalidante cumpla con los requisitos y el desarrollo de competencias exigidas para la obtención de un título similar en Colombia", expresa la CONACES en una de las múltiples resoluciones de no convalidación que han sido emitidas durante los últimos años.

"Es un sinsentido"

Sin embargo, los médicos egresados de las universidades rusas argumentan que esto "es un sinsentido", pues en Rusia, al igual que en varios países europeos y latinoamericanos, las prácticas están repartidas a lo largo de los cursos del pregrado y 17 semanas adicionales de verano.

De hecho, al sumar las horas de prácticas que tienen los estudiantes de Medicina durante los 6 años de carrera en Rusia, se obtienen cerca de 4.500, una cifra mucho mayor que las 1.600 horas de prácticas preprofesionales que exige el sistema educativo colombiano.

Por otra parte, los médicos esgrimen que la resolución del Ministerio de Educación de Colombia, emitida el 9 de octubre 2019 y actualmente en vigor, dice que para la convalidación del diploma se requiere un certificado de prácticas clínicas pregrado (que todos los estudiantes graduados en Rusia presentan) o un certificado del año rotatorio.

Muchos de estos profesionales de la salud han utilizado activamente las redes sociales para darle voz pública al problema que enfrentan. Algunos han pedido ayuda a la propia ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González.

Este es un mensaje para @Mineducacion y nuestra Ministra @VictoriaBxE . Que tal si nos ayudan @MinSaludCol e @ICETEX! Aquí están nuestros Médicos @infopresidencia@IvanDuque. Que los esfuerzos formativos de nuestros Profesionales en el exterior🇷🇺 sean valorados en nuestro país🇨🇴! pic.twitter.com/G7O0vMyCaC — AMIREX Capitulo Colombia (@AmirexColombia) March 15, 2021

Resulta irónico que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), entidad vinculada al Ministerio de Educación, ha becado junto con el Gobierno ruso a cientos de estudiantes de Medicina para que realicen su carrera en Rusia. De hecho, el propio Gobierno colombiano hace que todos los becados firmen un compromiso de regreso a Colombia una vez concluidos los estudios en Rusia, para ejercer la profesión en su país.

"Es muy decepcionante estudiar tantos años para luego sentir que fueron perdidos. Me pregunto, ¿acaso mis estudios no valen nada?"

"Lo que nunca me imaginé era que al llegar a mi país después de casi 8 años no me convalidarían mi título", lamenta en declaraciones a RT Stefanee Bermúdez, estudiante colombiana graduada en Medicina General en la Universidad Estatal de Investigación de Bélgorod (Rusia). "Es muy decepcionante estudiar tantos años para luego sentir que fueron perdidos. Esto me ha afectado mucho emocionalmente. Me pregunto, ¿acaso mis estudios no valen nada? ¿Estar lejos de mi familia por tanto tiempo fue en vano? ¿Acaso saber idioma ruso no me aporta nada como profesional?".

Por su parte, la graduada en Medicina General de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Heidy Johana Zamora Rodríguez, dice que "ha sido una situación compleja y frustrante", pues su proceso de convalidación fue archivado y no sabe cómo ni cuándo se resolverá el problema.

"Mi proyecto de vida se detuvo, incluso he llegado a pensar en cambiar de profesión o salir del país para poder ejercer. Es triste que se nos niegue ese derecho, después de tanto tiempo y esfuerzo invertido para finalizar con éxito nuestra carrera universitaria. Simplemente es injusto".

El dilema de la convalidación de títulos extranjeros en Colombia no se limita solamente a Rusia. Estudiantes de Medicina egresados de universidades de Argentina, Cuba, Brasil y España también se han visto afectados.

Ese fue el caso de Juan Pablo Ovalle, médico especialista en Cirugía Torácica que, luego de recibir su diploma en el Hospital Universitario de A Coruña (España), se vio obligado a hacer una huelga de hambre de 22 días y a encadenarse frente a la sede del Ministerio de Educación de Colombia para que le convalidaran su título. La propia institución española expuso oficialmente su desacuerdo con la decisión de la CONACES, y solo después de eso el título de Ovalle fue convalidado.

@Mineducacion QUE ESPERABAN ENCONTRAR? Sí ya toda la documentación que aporte para mí proceso de Convalidación desde el 27 de noviembre de 2019 HA ESTADO COMPLETA. @VictoriaBxE sus funcionarios comenten EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES Y ABUSO DEL PODER. Dónde está @PGN_COL ? pic.twitter.com/d0LZrgZg63 — Juan Pablo Ovalle G. (@juanpaovalle) February 2, 2021

"Es normal que todos los países tengan sistemas diferentes de acreditación, pero aquí quieren que todos se adapten al sistema colombiano, que el mundo gire en torno a ellos", le dijo Ovalle a la BBC el 1 de febrero, cuando aún estaba en plena protesta.

¿Intereses ocultos?

En una entrevista con RT, la especialista en Cirugía General, Paola Alexandra Muñoz Cepeda, graduada en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, denuncia que las constantes negativas del Ministerio de Educación a convalidar los títulos de Medicina extranjeros están motivadas por intereses ocultos.

"Es normal que todos los países tengan sistemas diferentes de acreditación, pero aquí quieren que todos se adapten al sistema colombiano"

"Las universidades que ofertan las carreras de Medicina junto con las sociedades médicas no desean que haya demasiados profesionales de la salud en Colombia, pues eso implicaría una bajada de sus sueldos tan altos".

Daniel Alejandro Sepúlveda Romero, médico general graduado en la Universidad Estatal de Medicina de Rostov, en Rostov del Don, Rusia, coincide con Cepeda en este sentido.

"Se siente una gran frustración cuando no puedes aportar tus habilidades profesionales a un país con tantas necesidades en la esfera de la salud", dice Romero.

El equipo de RT contactó con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia solicitando sus comentarios sobre las convalidaciones de títulos universitarios de Medicina otorgados en el extranjero, pero hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta.

Glauber Senarega