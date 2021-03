México anuncia restricciones al tránsito terrestre en la frontera norte y sur para frenar la propagación del covid-19

México anunció este jueves que suspenderá los viajes terrestres "no esenciales" en la frontera norte (EE.UU.) y sur (Guatemala y Belice), como medida para frenar la propagación del covid-19.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en su cuenta de Twitter que México impondrá "restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales" en sus fronteras, además de implementar "medidas de control sanitario" en el norte y el sur del país.

El cierre parcial en las fronteras entrará en vigor a partir del próximo viernes 19 de marzo y se extenderá hasta las 23:59 horas del 21 de abril de 2021.

Adicionalmente, el @GobiernoMX desplegará medidas de control sanitario en el norte y sur del país. Las restricciones al tránsito no esencial y las medidas sanitarias se mantendrán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de abril de 2021. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 18, 2021

Acuerdo con EE.UU.

Desde el 21 de marzo de 2020, México acordó con EE.UU. una reducción de la movilidad terrestre en la frontera común para "prevenir la propagación" del virus SARS-CoV-2.

De esta forma, los Gobiernos de ambos países restringieron los viajes "no esenciales", en referencia a aquellos de naturaleza turística o recreativa.

Los intercambios de alimentos, combustible, atención médica y medicamentos quedaron al margen de las restricciones impuesta en la frontera entre ambos países.

En común acuerdo, México y EE.UU. han extendido estas restricciones en la frontera desde hace casi un año. No obstante, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no había decretado restricciones a las actividades no esenciales en la frontera con Guatemala y Belice.

Covid-19

Desde el inicio de la pandemia, EE.UU.acumula más de 29,6 millones de casos positivos de covid-19 y 538.588 víctimas fatales de esta enfermedad. En tanto, Méxicoregistra 2,1 millones de contagios y 195.908 fallecimientos.

Por su parte, Guatemala contabiliza 184.934 casos positivos y 6.619 decesos. Belice, en cambio, reporta 12.396 contagios y 316 muertes, según el recuento de la Universidad de Medicina Johns Hopkins.