FOTOS: Un vehículo blindado del Ejército italiano abate por error un gallinero durante ejercicios militares

El disparo no derivó en incendio, pero sí mató a muchas aves de la granja. Una investigación busca determinar por qué se disparó en dirección a una localidad poblada.

Un B1 Centauro, vehículo blindado de combate del Ejército de Italia, participaba este miércoles en simulacros militares cuando por aparente error destruyó con un poderoso disparo un gallinero con todas sus aves adentro, reporta Reuters. El incidente tuvo lugar en las afueras de Vivaro, una localidad de la provincia de Pordenone, al norte del país, cercana a un campo de tiro militar.

En un primer momento, los militares no se dieron cuenta de lo sucedido, ya que el disparo no produjo llamas. Más todavía, los dueños de la granja no se enteraron de lo ocurrido sino en la mañana de este jueves, al ver la magnitud del daño y encontrar los restos de numerosas aves desperdigados por toda el área.

Entre tanto, la fiscalía de la ciudad de Pordenone abrió una investigación al respecto e incautó los vehículos involucrados en los ejercicios. La pesquisa debe aclarar por qué los militares dispararon en dirección a la localidad, cuando la zona reservada para disparos está en dirección opuesta.