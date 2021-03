La recién designada editora jefe de Teen Vogue dimite frente a las críticas por tuits racistas escritos hace 10 años

Los editores de la revista dijeron que ambas partes ya "no ven camino para seguir juntos", así que optaron por separarse.

Alexi McCammond, recientemente designada como editora jefa de la revista Teen Vogue, comunicó este jueves en su cuenta de Twitter su decisión de dimitir ante las críticas hacia tuits racistas que escribió hace 10 años, cuando era adolescente. La periodista debía asumir el cargo el próximo 24 de marzo.

"He decidido separarme de Condé Nast [la editorial que publica la revista]. Mis tuits anteriores han eclipsado el trabajo que he realizado para destacar a las personas y los temas que me preocupan, temas que Teen Vogue ha trabajado incansablemente para compartir con el mundo", escribió McCammond.

Por su parte, Teen Vogue indicó que ya ambas partes no ven "el camino para seguir juntas", así que optaron mutuamente por separarse. La revista anunció que vuelve a buscar candidatos para el puesto de redactor jefe, mientras que un equipo interno de asesores ayudará entre tanto.

No todos saludan esa decisión. Así, Jonathan Swan, reportero político de Axios que trabajó con McCammond durante cuatro años, salió en defensa de la renunciante. "La idea de que es racista es absurda. ¿Dónde diablos estamos como industria si no podemos aceptar las disculpas sinceras y reiteradas de una persona por unos tuits de cuando era adolescente?", aseveró el periodista en su Twitter.

Anteriormente, un grupo de empleados de Teen Vogue escribió una misiva a la gerencia de la editorial Condé Nast, denunciando las pasadas publicaciones antiasiáticas y homofóbicas de su frustrada jefa.

En 2011, McCammond escribió en su cuenta de Twitter comentarios como "superada por los asiáticos" y "ahora busco en Google cómo no despertarme con los ojos hinchados y asiáticos". La periodista se disculpó públicamente varias veces por estos tuits en los que, dijo, "perpetuaba estereotipos dañinos y racistas sobre los estadounidenses de origen asiático".