Uno de los mejores tenistas del mundo afirma que el tenis no es su prioridad y que juega solo por dinero

El tenista francés Benoit Paire, número 31 en el 'ranking' de la ATP, ha hecho unas polémicas declaraciones en entrevista al diario L'Equipe, en la que afirmó que participa en los torneos solo por el dinero y que para él es mejor quedar eliminado tempranamente, puesto que así sale antes de la burbuja establecida como medida de protección contra el covid-19.

Esta semana, Paire fue derrotado en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis, que se celebra en Acapulco, por el griego Stefanos Tsitsipas. En la entrevista, el deportista no ocultó su satisfacción por su pronta eliminación. "Mucho mejor. Podré salir bastante rápido de la burbuja y aprovechar para disfrutar unos días en Miami. No puedo esperar a llegar a la playa y la piscina. El tenis no es mi prioridad en este momento. Lo único en lo que pienso es en salir de la burbuja. Ese es el único objetivo que tengo en cada torneo", declaró.

Desde principios de 2021, el tenista ha ganado solo uno de los siete partidos que ha disputado. "Estoy mejor aquí que en Francia, donde estamos confinados a partir de las 6 de la tarde […] Llego, recibo algo de dinero y voy al próximo torneo: hago mi trabajo", agregó. Indicó que se puede ganar una buena suma de dinero quedando eliminado en la primera ronda. "Si ganas un ATP 250, solo te embolsarás 30.000 euros (unos 35.600 dólares). Perdiendo en primera ronda, gano 10.000. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?", cuestionó.

Además, Paire confesó que ha dejado de entrenar y que se ha separado de su entrenador. "No tiene sentido pagarle a alguien ahora. Estoy solo. No tengo entrenador ni preparador físico. No estoy entrenado, no estoy preparado para jugar grandes partidos", reveló el deportista, quien dice no siente motivación jugando sin público debido a las restricciones. "Si el tenis se ha convertido en esto, es la vida, pero no es mi vida. No voy a seguir así por mucho tiempo", concluyó.

