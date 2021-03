"Es la joya de la corona": El hombre que pagó 69,3 millones de dólares por un archivo JPG como token no fungible revela su identidad

El hombre que el pasado 11 de marzo pagó 69,3 millones de dólares por 'The First 5000 Days' ('Los primeros 5.000 días'), un archivo JPG que reúne en un 'collage' la obras digitales diseñadas a diario por el artista Mike Winkelmann desde mayo de 2007, conocido como Beeple, ha decidido revelar su identidad.

Se trata de Vignesh Sundaresan, un empresario de 'blockchain' nacido en la India y residente en Singapur. El hombre, que ocultaba su identidad bajo el seudónimo 'Metakovan', desveló su identidad este jueves en un post publicado en su blog, informa la agencia AFP.

El dueño de la obra asegura que decidió hacer la compra récord en el arte digital para "mostrar a los indios y a la gente de color que ellos también pueden ser mecenas" de las artes. Asimismo, Sundaresan opina que el archivo JPG adquirido es "la joya de la corona, la pieza de arte más valiosa para esta generación".

'The First 5000 Days' es un token no fungible (NFT), una nueva tecnología de 'blockchain' que permite que los objetos sean autentificados como únicos.

Los NFT no pueden intercambiarse debido a su singularidad, a diferencia de los activos tradicionales (dólares, oro, etc.), que pueden ser reproducidos infinitamente.

El precio de salida del JPG fue de 100 dólares y la puja en la casa británica de subastas Christie's se prolongó del 25 de febrero hasta este 11 de marzo.

El precio pagado por el archivo es el tercero más alto en la subasta de una obra de un artista vivo, después de Jeff Koons (91,1 millones de dólares) y David Hockney (90,3 millones).