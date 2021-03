Investigan a la primera ministra noruega por incumplir las reglas anticovid durante la celebración de su cumpleaños

La Policía noruega abrió una investigación contra la primera ministra del país, Erna Solberg, al revelarse que tanto ella como su familia incumplieron las restricciones adoptadas en ese país para frenar la pandemia de coronavirus.

A finales de febrero, Solberg y sus familiares se reunieron en la localidad de Geilo, célebre por sus pistas de esquí, para celebrar su 60 cumpleaños. El día 25, según reveló este jueves la cadena estatal NRK, 13 miembros de la familia cenaron juntos en un restaurante (en ausencia de Solberg, que tuvo que acudir a un hospital por problemas oculares), a pesar de que las reglas limitan a 10 el número de personas que pueden asistir a un evento privado en un espacio público. Al día siguiente, la primera ministra y sus familiares violaron otra disposición, al reunirse 14 personas para comer sushi en su apartamento.

"Nunca debió suceder"

En declaraciones a NRK, Solberg reconoció haber infringido las normas y se mostró dispuesta a pagar una multa si las autoridades así lo deciden. "La verdad es que no he revisado las reglas lo suficientemente bien y, por lo tanto, no me había dado cuenta de que cuando una familia sale junta y tiene más de 10 personas, entonces es en realidad un evento", confesó la política, admitiendo que "debería haber conocido mejor las normas".

Asimismo subrayó, en una publicación en Facebook, que como primera ministra tiene "una responsabilidad especial" de atenerse a las reglas que ella misma ha ayudado a adoptar, y que "debería conocer todos los detalles". "Lamento que mi familia y yo hayamos violado las regulaciones de la corona, eso nunca debería haber sucedido. Por supuesto, debimos haber seguido todas las recomendaciones, como les pedí a ustedes", expresó Solberg, y se manifestó "muy triste por lo que ha pasado".

Por su parte, la Policía confirmó este viernes en un comunicado que, en el contexto de la información aparecida en la prensa, así como de las declaraciones de la propia primera ministra, ha decidido "iniciar una investigación relacionada con una posible infracción de las regulaciones sobre enfermedades infecciosas". Además, adelantó que el asunto será luego evaluado por la Fiscalía "en referencia a una posible sanción legal".

