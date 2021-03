Una figura de cera de Trump es retirada de un museo en EE.UU. tras ser vandalizada por visitantes

No se trata de un caso único, ya que también las estatuas de otros exmandatarios han sido objeto de ataques.

El museo de cera de Louis Tussaud (nieto de la famosa Madame Tussauds), ubicado en San Antonio (Texas, EE.UU.), decidió retirar de su exposición la figura del expresidente estadounidense Donald Trump y conservarla en sus depósitos, para preservarla de daños como los provocados recientemente por visitantes que la perforaron y rasparon, informa San Antonio Express-News.

Los ataques contra la representación del por entonces mandatario se incrementaron durante el verano de 2020, cuando la campaña presidencial estadounidense estaba al rojo vivo, y no cesaron siquiera cuando los empleados del museo desplazaron la figura al vestíbulo, donde los taquilleros podían vigilarla. Aunque la galería solo informo sobre el desplazamiento esta semana, fue en julio pasado cuando el Trump de cera fue trasladado al depósito.

Entretanto, no se sabe si el museo expondrá de nuevo la figura una vez que sea reparada. Clay Stewart, dueño del establecimiento, ha dicho que no cabe esperar tal cosa hasta que no se tenga allí una figura de cera del actual mandatario, Joe Biden.

Lo ocurrido en el caso de Trump no es una excepción, ya que también las figuras de otros exinquilinos de la Casa Blanca han sido dañadas por algunos visitantes. "Siempre hemos tenido problemas con la sección presidencial, porque, sea el presidente que sea -Bush, Obama o Trump-, la gente los ha golpeado a todos", dijo Stewart.

Así, a manera de ejemplo, a la figura de cera del expresidente Barack Obama le arrancaron las orejas seis veces, mientras que la nariz de George W. Bush ha sido perforada.