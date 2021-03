Bill Gates afirma que volará "mucho menos" y comerá carne sintética para reducir la huella de carbono

El multimillonario y filántropo estadounidense Bill Gates, que acaba de publicar un libro sobre el cambio climático, asegura que está cambiando algunos de sus hábitos con el objetivo de contribuir a la reducción de la huella de carbono.

En su última sesión 'Ask me Anything' ('Pregúntame cualquier cosa', en español) en Reddit, el cofundador de Microsoft hizo este viernes un llamamiento a favor de consumir menos y compartió sus éxitos personales en este ámbito.

"En el plano personal, estoy haciendo mucho más. Conduzco coches eléctricos. Tengo paneles solares en mi casa. Como carne sintética (¡algunas veces!). Compro combustible de aviación verde", escribió el empresario. "Planeo volar mucho menos ahora que la pandemia ha demostrado que podemos arreglárnoslas con menos viajes", agregó.

El debate se adentró en otros temas, como la pandemia de covid-19, la vacunación, las teorías de la conspiración sobre el 5G y las hamburguesas sin carne, entre otros.

En su nuevo libro 'How to Avoid a Climate Disaster' ('Cómo evitar un desastre climático'), Gates presenta un plan para reducir y eliminar por completo las emisiones de gases de efecto invernadero a través de tecnologías innovadoras y herramientas existentes como la energía solar y la eólica.

El magnate pretende hacer realidad este plan con la ayuda de la red de programas filantrópicos Breakthrough Energy, que fundó en 2015 para invertir en empresas emergentes prometedoras de energía limpia.

