"Sé cómo te sientes": El conmovedor mensaje del príncipe Enrique a los hijos de sanitarios fallecidos por el coronavirus

El príncipe Enrique de Inglaterra ha escrito un emotivo prólogo para un libro dirigido a los hijos de los trabajadores sanitarios que murieron en la pandemia de covid-19, en el que comparte el dolor que sufrió cuando murió su madre, la princesa Diana, y relata cómo lidió con esta tragedia a los 12 años.

En su prefacio para el libro 'Hospital by the Hill' de Chris Connaughton, Enrique confiesa que cuando su madre, Lady Di, murió en accidente de tráfico en 1997 "no quiso creerlo ni aceptarlo", al tiempo que admite que la tragedia dejó "un enorme agujero" dentro de él.

"Sé cómo te sientes y quiero asegurarte que, con el tiempo, ese agujero se llenará de mucho amor y apoyo", afirma el príncipe, que espera que el libro "brinde consuelo" a sus lectores, al hacerles ver que no están solos.

Enrique apunta que, aunque un ser querido se vaya al cielo, su amor y los recuerdos sobre él no lo hacen. "Siempre están contigo y puedes aferrarte a ellos para siempre", cuenta.

"Puedes sentirte solo, puedes sentirte triste, puedes sentirte enojado, puedes sentirte mal. Este sentimiento pasará", enfatiza en el prólogo, donde hace una promesa a sus lectores: "Te sentirás mejor y más fuerte una vez estés listo para hablar sobre lo que sientes".

