El ayatolá Alí Jameneí afirma que las promesas de EE.UU. no tienen credibilidad para Irán

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, ha afirmado que Teherán no confía en las promesas de Estados Unidos sobre el levantamiento de las sanciones y solo regresará a sus compromisos bajo el acuerdo nuclear de 2015 una vez que Washington elimine por completo las restricciones, reseña Reuters.

"Confiábamos en EE.UU. en la época de [el expresidente Barack] Obama y cumplimos nuestros compromisos. Pero no lo hicieron. Por escrito, los estadounidenses dijeron que levantarán las sanciones, pero no las levantaron en la práctica", aseveró Jameneí en un discurso en la televisión estatal. "Sus promesas no tienen ninguna credibilidad para nosotros".

El lunes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, declaró que se está acabando el tiempo para que Estados Unidos reviva el acuerdo nuclear.

La Administración Biden ha expresado repetidamente su voluntad de volver al acuerdo, aunque insiste en que Irán debe reanudar primero su pleno cumplimiento. Teherán, por su parte, advierte que no regresará a sus compromisos nucleares hasta que EE.UU. levante las sanciones unilaterales.

El ayatolá de la República Islámica aseguró que las falsas promesas de Washington "ahuyentaron a los inversores". "Dijeron que se levantaron las sanciones, pero también dijeron a cualquier empresa que quisiera firmar un contrato con nosotros que esto era peligroso y arriesgado", apuntó el líder persa.

"Los estadounidenses deben levantar todas las sanciones. Lo verificaremos, y si las sanciones son realmente canceladas, volveremos a nuestras obligaciones sin ningún problema", destacó Jameneí. "Tenemos mucha paciencia y no tenemos prisa".