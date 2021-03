Maduro anuncia que Venezuela afronta una segunda ola de coronavirus y apunta a la variante brasileña como causa "fundamental"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este domingo que la nación afronta desde el 16 de marzo una segunda ola del coronavirus que tiene como causa "fundamental" —aunque no única— la llegada de la variante brasileña al país.

En su balance semanal sobre la incidencia del covid-19 en el país, el mandatario afirmó que la variante brasileña entró en Venezuela el pasado 4 de marzo y se ha propagado con fuerza a los estados Monagas, Anzoátegui, Caracas, Miranda, Bolívar, Guárico y La Guaira.

Esa variante está llevando a Venezuela "al punto cero de 2020" tras seis meses en los que el país mantuvo el control de la pandemia, advierte el presidente.

En general, Maduro considera que Brasil "se ha convertido en una amenaza para el mundo" desde el punto de vista de la pandemia por culpa del presidente Jair Bolsonaro, quien -dijo- "se dedicó a hacer de todo para que la gente no usara el tapabocas, no tuviera vacunas y no se cuidara".

"Cuarentena radical"

En cuanto a las cifras que deja la pandemia en el país, el jefe de Estado detalló que para este domingo el número de casos activos en Venezuela asciende a 8.872. En las últimas semanas, se ha mantenido un promedio de 7.766 casos activos, así como de 739 positivos y 456 recuperados diarios, lo que también ha aumentado la ocupación de camas hospitalarias.

De esta forma, la tasa de casos activos en el país está subiendo de 21 a 27 por cada 100.000 habitantes.

Ante esta situación, el presidente anunció que el país entrará a partir del 22 de marzo en una "cuarentena radical" de dos semanas, lo que incluye la Semana Santa.

Maduro advirtió que se vigilará el cumplimiento de las restricciones y se minimizará la movilidad de la población, al tiempo que también disminuirán las actividades bancarias y comerciales, si bien continuarán operando con normalidad las empresas que venden productos esenciales.

Asimismo, adelantó que no se reiniciarán clases escolares presenciales masivas, que seguirán impartiéndose a distancia. Entre otras medidas, el presidente anunció la distribución masiva a escala nacional del antiviral Carvativir, un fármaco creado por científicos venezolanos.

