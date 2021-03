Bukele asegura que no negociará con los opositores en el próximo Congreso de El Salvador

"No negociaremos con ellos, pero no por soberbia o prepotencia, sino porque ese fue el mandato del pueblo salvadoreño, no negociar con los mismos de siempre", dijo el mandatario.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que no negociará con la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), opositores a su gobierno, cuando asuma el nuevo Congreso en mayo próximo, que estará dominado por sus aliados.

"No negociaremos con Arena y el FMLN ni con sus satélites, todos sabemos cuáles son, no negociaremos con ellos, pero no por soberbia o prepotencia sino porque ese fue el mandato del pueblo salvadoreño, no negociar con los mismos de siempre", manifestó el mandatario, a través de una cadena de radio y televisión, la noche del domingo.

Sin embargo, indicó que sí habrá comunicación con la sociedad civil. "Hablaremos con organizaciones sociales, comunitarias, analistas, académicos, profesionales, empresarios, sindicatos, gremiales, etc. y sobre todo con la población", señaló.

Conformación del nuevo Parlamento

Sus declaraciones se producen luego que la semana pasada el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador culminara el escrutinio de los votos de los comicios legislativos del 28 de febrero y confirmara que los aliados de Bukele tendrán 61 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa unicameral, en la legislatura 2021-2024, cuyo mandato comienza el 1 de mayo.

De acuerdo con esos resultados del TSE, el partido Nuevas Ideas (NI), creado en 2018 por Bukele, obtuvo 56 asientos en el organismo legislativo. A ello se le suman los cinco puestos alcanzados por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), movimiento que llevó al mandatario a la Presidencia en 2019.

"Más de un 1.900.000 personas votaron por GANA o NI en la elección, medio millón más que en 2019 cuando ganamos la presidencia de la república", enfatizó el Bukele.

El resto del parlamento queda conformado de la siguiente manera:

14 escaños para Arena.

4 escaños para el FMLN.

2 escaños para el Partido de Concertación Nacional (PCN).

1 escaño para Vamos.

1 escaño para Nuestro Tiempo.

1 escaño para el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Para Bukele, estos resultados indican que "el pueblo decidió que los votos del Frente (FMLN) y Arena fueran irrelevantes para cualquier decisión legislativa y lo será así por los próximos tres años".

Es la primera vez en casi tres décadas que un presidente salvadoreño cuenta con una amplia mayoría en el Congreso. Desde el fin de la guerra civil (1980-1992) en El Salvador, Arena y el FMLN se habían alternado el poder.

En el anterior Parlamento (2018-2021) Arena obtuvo 37 escaños, el FMLN 23, GANA 10, el PCN 9, el PDC 3, Cambio Democrático (CD) 1 y el escaño restante lo consiguió un independiente.