Tyson habría rechazado una oferta de 25 millones de dólares para pelear contra Holyfield y la esperada trilogía podría no suceder

La tan esperada trilogía entre Evander Holyfield y Mike Tyson podría no suceder. Y es que según el equipo del cuatro veces campeón mundial de los pesos pesados, 'Iron Mike' habría rechazado una oferta de 25 millones de dólares para pelear el próximo 29 de mayo en el Hard Rock Stadium de Miami (EE.UU.).

En un comunicado conocido por la plataforma DAZN, Kris Lawrence, representante de Holyfield, afirma que estaban convencidos de que la cita en el cuadrilátero era "un trato hecho", pero el célebre púgil neoyorquino "rechazó todas las ofertas". "Estuvimos negociando de buena fe todo el tiempo, y parece que acabamos perdiendo el tiempo".

Las "intensas negociaciones durante varios meses" hicieron sentir que un acuerdo sería "inminente", pero del lado de Tyson las demandas se volvieron insostenibles y no concordaban con lo que se había acordado originalmente en conversaciones directas con 'The Real Deal', detalla el documento.

Ni Tyson ni su equipo se han pronunciado sobre el hecho. Sin embargo, el excampeón de pesos pesados anunció hace unos días que no volverá a trabajar con Triller, la plataforma de redes sociales y música que retransmitió su pelea contra Roy Jones Jr. el pasado noviembre, y que "solo es socio" de la liga deportiva Legends Only League. "Nunca haré otro evento o ningún negocio con Triller, por lo que cualquier tergiversación de alguien respecto a que posee los derechos sobre mi nombre o mi próximo evento no es cierta. No estoy ni estaré nunca con Triller's Fight Club", escribió el boxeador en Instagram.

Luego de su combate de exhibición contra Roy Jones Jr., 'Iron Mike', de 54 años, dejó clara su intención de seguir en el cuadrilátero y, al mismo tiempo, se mostró interesado en una nueva pelea con su antiguo rival. El pasado enero, Holyfield, de 58 años, había confirmado que estaba en conversaciones y a comienzos de este mes se había declarado listo para enfrentarse a Tyson por tercera vez. Los dos anteriores enfrentamientos fueron ganados por Evander, y el más recordado fue el que tuvo lugar en 1997, cuando Mike le mordió la oreja y fue descalificado.

