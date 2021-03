EE.UU. difunde videos con niños migrantes en centros de detención, en medio de la crisis por el aumento del flujo migratorio centroamericano

La administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, divulgó videos que muestran las condiciones en que niños migrantes permanecen en centros de detención, en medio de una crisis por el aumento de la llegada de personas provenientes de Centroamérica.

Las imágenes se captaron la semana pasada en dos centros de detención en Texas (en El Paso y Donna), donde cientos de niños migrantes permanecen bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés).

El congresista demócrata Henry Cuellar, quien reveló las primeras fotografías de los centros de detención, criticó las "condiciones terribles" en las que se encuentran miles de menores migrantes que están bajo custodia del Gobierno de EE.UU.

Aunque el albergue ubicado en Donna está dividido en cuatro zonas con capacidad para 260 personas cada uno, el pasado domingo 21 de marzo, una de estas áreas alojaba a 400 menores migrantes, lo que evidencia el sobrecupo de los centros de detención.

La administración Biden ha señalado que la actual situación con el creciente número de menores migrantes no acompañados "no es una crisis", tal como aseguró la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Sin embargo, el número creciente de migrantes que ha llegado a la frontera sur de EE.UU. tras recorrer México en los últimos meses, se ha incrementado de manera significativa.

Tan solo en febrero de 2021, la CBP registró 100.441 contactos con migrantes, de los cuales, 9.954 eran menores no acompañados, lo que representa casi el 10 % del total de personas que están llegando a la frontera sur de EE.UU.

En este contexto, el número de migrantes registrados en febrero aumentó 28 % en comparación a enero. Las autoridades de EE.UU. han señalado que el incremento en el flujo migratorio registrado desde octubre de 2020 no tiene precedentes.

Pese a ello, funcionarios de EE.UU., como Alejandro Myorkas, secretario de Seguridad Nacional, reconocieron que EE.UU. podría recibir más migrantes este año fiscal que en los 20 años anteriores.

AMLO niega acuerdo para sellar frontera

México anunció el cierre del tránsito terrestre en su frontera sur desde el 19 de marzo de 2021 hasta el 21 de abril próximo, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aunque la Cancillería señaló que la medida es para "reducir contagios de covid-19", la resolución se tomó luego de la reunión bilateral entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, donde el flujo de migrantes centroamericanos fue una de las prioridades del encuentro virtual.

Sin embargo, López Obrador negó que México negociara el cierre de su frontera a cambio de la llegada de vacunas contra covid-19, provenientes de EE.UU.

"Claro que no", dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina de este martes. "No aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, protectorado. México es un país independiente y soberano, libre", agregó.

Ante el cierre de la frontera entre México y Guatemala para viajes no esenciales y el despliegue de efectivos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a orillas del Río Suchiate, algunos migrantes han optado por introducirse a territorio mexicano a través de la Selva Lacandona.

De este modo, los migrantes han cambiado su ruta de entrada a México, que generalmente ocurre en la ciudad de Tapachula, por otros puntos menos transitados como el Ceibo, en Tenosique, Tabasco, así como Frontera Corozal y Benemérito de las Américas, en Chiapas, como una alternativa a las restricciones impuestas por autoridades mexicanas.

El pasado 19 de marzo, el INM informó que rescataron 329 migrantes centroamericanos hacinados en cajas de tres camiones. Del total de personas rescatadas, 114 eran menores de edad no acompañados por un adulto.

La situación evidencia el crecimiento del flujo migratorio desde Guatemala, Honduras y El Salvador, en medio de la pandemia de covid-19, lo que ha provocado que autoridades de México y EE.UU. busquen cómo atender la coyuntura de manera conjunta en las zonas fronterizas de sus respectivos países.

Manuel Hernández Borbolla

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!