VIDEO, FOTOS: Decenas de barcos hacen fila frente al Canal de Suez a la espera del rescate del enorme carguero encallado que bloquea el paso

El portacontenedores MV Ever Given, de más de 220.000 toneladas de peso y 400 metros de eslora, encalló en la estrecha vía este martes, presuntamente debido a fuertes vientos que torcieron su rumbo.

A las 'puertas' del Canal de Suez (Egipto), decenas de naves esperan impacientemente para poder pasar, luego de que un gigantesco buque carguero encallara este martes en esa crucial y estrecha vía, bloqueando por completo el tránsito en ambas direcciones.

El portacontenedores MV Ever Given, con bandera de Panamá, provenía de un puerto malayo y llevaba rumbo a Rotterdam (Países Bajos), cuando se quedó varado en el estrecho que conecta el Mediterráneo con el mar Rojo.

En la Red ya han aparecido imágenes que muestran una larga fila de barcos –que transportan todo tipo de productos, desde petróleo hasta alimentos– esperando para hacer uso del canal. Según Bloomberg, al menos 100 naves se encuentran paralizadas actualmente por causa del inmovilizado MV Ever Given, que cierra el paso con sus 220.000 toneladas de peso y 400 metros de eslora por 59 de manga.

Комментарий русскоязычного моряка в отношении ситуации в Суэцком канале. pic.twitter.com/UBkztKlNPD — SwankyStas (@StasSwanky) March 23, 2021

La compañía naviera taiwanesa Evergreen Marine Corp, que opera el MV Ever Given, declaró que el carguero encalló debido a fuertes vientos, y aseguró que ninguno de sus contenedores se ha hundido, recoge AP. De acuerdo con los meteorólogos egipcios, los fuertes vientos y una tormenta de arena azotaron el área el martes, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

A su vez, la empresa global de transporte y logística GAC señaló que el MV Ever Given sufrió un apagón, sin proporcionar más detalles. No obstante, desde el portacontenedores negaron esa especie.

Un número no precisado de embarcaciones remolcadoras fueron enviadas para intentar liberar al buque, una operación que según las autoridades egipcias podría tomar al menos dos días. Por su parte, fuentes navieras dijeron a Reuters que si el retraso se extiende, muchos barcos podrían cambiar de ruta para hacer la circunvalación de África, lo que implicaría como mínimo una semana más de navegación.

Entre tanto, AP publicó imágenes satelitales que permiten ver que la proa del MV Ever Given toca tierra hacia el lado este del Canal de Suez, mientras que su popa parece estar contra el costado oeste, una situación, que, según los expertos, nunca había ocurrido en los 150 años de historia del canal.

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez es una vía acuática determinante, que conecta importantes rutas marítimas asiáticas con las europeas y por la que fluye alrededor del 10 % del comercio mundial. Cada día, por los 190 kilómetros de su cauce transitan un promedio de 50 embarcaciones, muchas de las cuales transportan crudo desde Medio Oriente hacia Europa y América del Norte, por lo que un retraso prolongado en el paso por ese punto podría tener serias consecuencias en el comercio internacional.

