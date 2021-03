Tiendas y otros establecimientos pedirán en Austria pruebas negativas de coronavirus para dejar entrar

El país centroeuropeo también decidió cerrar la mayoría de sus comercios no esenciales durante la semana de Pascua, del 1 al 6 de abril.

A partir del próximo 7 de abril será obligatorio presentar una prueba de coronavirus con resultado negativo para entrar a determinadas tiendas en Viena y en las provincias de Baja Austria y Burgenland, anunció este miércoles el ministro de Salud de Austria, Rudolf Anschober, citado por la agencia Reuters.

El certificado será necesario para entrar en establecimientos que presten servicios no esenciales, como peluquerías, tiendas de ropa, etc. Asimismo, el uso de mascarillas FFP2 será obligatorio no solo en el transporte público sino también al aire libre, detalló Anschober en una conferencia de prensa.

Como parte del endurecimiento de sus medidas sanitarias ante el aumento de casos de covid-19, el país centroeuropeo también decidió cerrar la mayoría de sus comercios durante la semana de Pascua, del 1 al 6 de abril. Esta medida, además de evitar una mayor propagación del virus, busca disminuir la presión sobre los hospitales y prevenir el colapso de sus unidades de cuidados intensivos, como amenaza suceder según las proyecciones de los expertos.