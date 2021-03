El gobernador de Virginia firma una histórica ley para abolir la pena capital en ese estado estadounidense

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, firmó este miércoles una legislación con la cual queda abolida la pena de muerte en la entidad, que se convierte así en el vigésimo tercer estado de EE.UU. en eliminar este castigo, informa la agencia AP.

El documento firmado por Northam es producto de una larga discusión entre los legisladores demócratas (quienes pugnaron por la eliminación de la pena capital al considerar que se ha aplicado desproporcionadamente en contra de personas afroamericanas, enfermos mentales y pobres) con su contraparte republicana, que abogó por mantenerla como una medida punitiva apropiada para cierto tipo de delitos.

Esta batalla llegó a su fin el mes pasado, cuando el Senado y la Cámara de Delegados aprobaron el proyecto de ley que prohíbe la pena de muerte a nivel estatal. Desde que la práctica fuera reinstaurada en 1976 se han ejecutado 113 personas en ese estado, el segundo mayor número a nivel nacional por detrás de Texas.

"Hoy en día no hay lugar para la pena de muerte en esta mancomunidad, en el Sur o en esta nación […]. No podemos imponer el máximo castigo sin estar 100% seguros de que tenemos razón, y no podemos condenar a la gente sabiendo que el sistema no funciona igual para todos", comentó el mandatario durante el evento en el que rubricó la iniciativa.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!