Futbolistas españolas denuncian vejaciones de quien fue seleccionador durante 27 años: "Tú lo que necesitas es un buen macho"

Varias futbolistas españolas han denunciado vejaciones y maltrato psicológico por parte de Ignacio Quereda, quien fue seleccionador nacional femenino entre los años 1988 y 2015 bajo la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de Ángel María Villar. Así se recoge en el libro 'No las llames chicas, llámalas futbolistas', escrito por la periodista Danae Boronat, que ha visto la luz en los últimos días e incluye testimonios de varias de las jugadoras más importantes del país.

Durante los 27 años que dirigió a la selección, Quereda se refería a sus jugadoras como "chavalitas", entre otros apelativos del mismo cariz, mientras las quejas de las futbolistas sobre el trato recibido nunca merecieron atención por parte de la federación, cuyo presidente siempre defendió al entrenador.

Algunas de las frases que el seleccionador dedicó a sus jugadoras fueron: "Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo"; "a ti lo que te hace falta es un buen macho" o "eres una gorda". "Me pellizcaba el culo y me decía: '¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?'", es otro de los testimonios.

Las 23 jugadoras de la #FutFem piden un cambio mediante una carta abierta. Valientes!! #nosois23somostodoelfutfempic.twitter.com/NrSdBa2q2k — María Escario (@maria_escario) June 20, 2015

Quereda llegó a dar charlas al equipo en las que hacía afirmaciones como: "Quiero erradicar el lesbianismo y los malos hábitos". De hecho, después de que algunas de las jugadoras expresaran públicamente su opinión sobre las diferentes orientaciones sexuales o revelasen que tenían una pareja del mismo sexo, llegó a amenazarlas con que "si exponían públicamente su condición sexual, podían llegar a tener consecuencias deportivas".

También hay relatos de cómo el entrenador irrumpía en el vestuario mientras las jugadoras se vestían, duchaban o pasaban un reconocimiento médico.

Dimisión del cargo tras una carta abierta

El escándalo se comenzó a fraguar en 2015, tras el Mundial femenino de Canadá, en el que España ni siquiera logró superar la fase de grupos. Quereda acabó dimitiendo el 31 de julio de ese año después de que las 23 internacionales se plantaran y publicaran una carta abierta en la que criticaban que la preparación del Mundial no había sido la correcta y exigían el cambio del equipo técnico. Sin embargo, las declaraciones de algunas jugadoras ya dejaban entrever desde años antes que no solo había diferencias deportivas.

Sin embargo, la marcha de Quereda trajo consecuencias. Las capitanas y otras de los pesos pesados del combinado no volvieron a ser convocadas. Así lo recuerda Vero Boquete, considerada como la mejor futbolista de la historia del país: "Después de 14 años como internacional, nunca recibí una llamada, un men­saje de explicación, nada. Se me deja de convocar y ya. Es eviden­te que no fue por una cuestión deportiva", afirma en declaraciones recogidas en el libro.

El libro escrito por Boronat cuenta con declaraciones de muchas de las jugadoras más importantes del fútbol femenino español, como Boquete, Jenni Hermoso, Vicky Losada, Irene Paredes Alicia Fuentes o Marta Corredera.

El fútbol femenino vive en España una revolución en los últimos tiempos. Solo ha comenzado a profesionalizarse muy recientemente, de hecho, se espera que la próxima temporada la Primera Iberdrola, la máxima categoría femenina, pase a ser Liga Profesional. Hasta ahora, la atención a la categoría femenina había sido escasa por parte de la RFEF.