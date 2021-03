Alto funcionario saudita niega haber amenazado de muerte a la relatora especial de la ONU que investigó el asesinato de Khashoggi

Awwad Alawwad, jefe de la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudita, rechazó este jueves las afirmaciones de relatora especial de la ONU Agnes Callamard, quien investigó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y denunció haber sido víctima de amenazas mortales por parte de un miembro de una delegación del país árabe durante una reunión en Ginebra (Suiza).

"Rechazo esa insinuación en los términos más enérgicos. Si bien no puedo recordar las conversaciones exactas, nunca hubiera deseado o amenazado con hacer daño a una persona designada por la ONU ni a nadie", tuiteó el funcionario. "Me desanima que todo lo que dijo pudiera ser interpretado como una amenaza. Soy un defensor de los derechos humanos y me dedico a la tarea de garantizar el respeto de estos valores", subrayó.