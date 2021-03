La India descubre un "mutante doble" del coronavirus que parece ser únicamente local

Todavía no hay pruebas de que sea más transmisible o letal que las otras variantes existentes, según los expertos.

Una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 descrita como un "mutante doble" ha aparecido en la India, país que acaba de registrar un récord diario de nuevas infecciones y muertes en lo que va de año.

La mutación ha sido descubierta en más de 200 muestras tomadas en el estado indio más afectado por la pandemia, Maharashtra, donde se ubica la capital financiera de la nación, Bombay.

Según las autoridades sanitarias, el doble mutante no fue detectado en una cantidad suficiente como para vincularlo al aumento de casos en Maharashtra y otros estados como Kerala y Punyab. Los epidemiólogos detallan que la nueva variante combina las propiedades de dos variantes ya conocidas.

"Mutante doble no es un término científico. Simplemente es un nuevo mutante que parece ser únicamente indio", explicó Ramanan Laxminarayan, fundador del Centro para la Dinámica, Económica y Política de Enfermedades en Nueva Delhi.

El especialista, citado por The Guardian, precisó que todavía no hay motivos para preocuparse por esta variante, ya que no hay signos de que sea más transmisible o más letal que las demás.

El director del Centro Nacional para el Control de Enfermedades, Sujeet Singh, señaló en rueda de prensa que la nueva variante está evolucionando y que el 20 % de las muestras en las que aparece han sido tomadas en la ciudad de Nagpur, un importante centro comercial y logístico.

Este miércoles, la India reportó 47.262 nuevas infecciones en las 24 horas previas, el máximo desde noviembre pasado, llevando el total de contagios desde el inicio de la pandemia a 11,7 millones, la mayor cifra a nivel nacional después de Estados Unidos y Brasil.

Según datos gubernamentales, el número de muertos por covid-19 en la jornada fue de 275, marcando también el máximo diario para este año. El total de decesos por la enfermedad en el país se sitúa en 160.441.

