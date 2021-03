Economista revela las tres principales consecuencias a largo plazo que dejará la pandemia de covid en el mundo

Branko Milanovic, investigador jefe del Stone Center para la Desigualdad Socio-Económica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, reveló en una entrevista con RBC cuáles son las tres consecuencias fundamentales a largo plazo que dejará la pandemia de covid-19 en el mundo.

La primera y más obvia de ellas es el aumento del número de empleados que trabajan a distancia.

"Ahora mucha gente dice que trabajaremos en modo híbrido, por ejemplo, tres días en la oficina y dos en casa. Técnicamente, esto era posible incluso antes de la pandemia de covid-19, es decir, no aparecieron nuevas tecnologías, pero antes no las usábamos y no entendíamos cuánto podemos hacer en realidad desde casa", explicó Milanovic.

Según el economista, la creciente popularidad del trabajo a distancia representará un desafío para la clase media de los países desarrollados, que tendrá que competir con trabajadores extranjeros que piden un menor salario pero que disponen de sus mismas habilidades.

La segunda consecuencia a largo plazo de la pandemia, en opinión de Milanovic, será el agravamiento del conflicto económico y político entre Estados Unidos y China.

"Esto será de gran importancia tanto para las cadenas de valor globales como para países como Vietnam, que podrán hacerse cargo de la parte de producción que antes ocupaba China", afirmó el economista. Además, agregó que el conflicto con Estados Unidos podría afectar significativamente la capacidad de China para crear innovaciones si se le corta el acceso al mercado y las tecnologías estadounidenses.

Milanovic explicó que la tercera consecuencia a largo plazo será el impacto positivo en el sector médico debido al desarrollo de vacunas contra el covid-19, pues se ha creado el potencial para el desarrollo de otros medicamentos.