Escándalo en México: una candidata a gobernadora niega un encuentro con el líder de la secta NXIVM y un video la desmiente

La candidata de la alianza oficialista Juntos Haremos Historia al Gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, quedó envuelta en un escándalo al negar que conocía al líder de la sexta NXIVM, Keith Raniere, lo que después fue desmentido por un video en el que ambos se reúnen y hablan de política.

Hace dos semanas, la candidata rechazó, en una entrevista con el periodista Julio Astillero, relación alguna con la secta y su líder, quien el año pasado fue condenado en Estados Unidos por los delitos de explotación sexual, pornografía infantil y extorsión, en un caso que tiene impacto internacional porque en esa organización participaban personajes vinculados a la política mexicana, como los hijos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox.

"No sé que sea... tomé un curso de superación personal, no estuve en NXIVM, a las personas que conocí estaban en Monterrey, no conocí a nadie más", aseguró la candidata del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la insistencia del periodista.

Sin embargo, la víspera el candidato opositor a Flores al Gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, reveló un video en el que su rival está con Raniere, ambos sentados en una mesa redonda y de fondo una chimenea. En el encuentro, que está grabado por lo menos con dos cámaras que los enfocan de manera alterna y en el que ella habla en español y él en inglés, hablan sobre política, con especial énfasis en el populismo.

"Cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, ¿están en lo correcto?", pregunta la candidata, a lo que el líder de la secta responde: "Los políticos son normalmente elegidos por la gente dándole a la gente lo que quiere o lo que creen querer, opuesto a lo que necesitan".

Flores señala que eso es un gobierno populista, y Raniere insiste en que la clave está en diferenciar entre lo que la gente cree que necesita, y lo que de verdad necesita. "Si son primitivos, si lo único que les preocupa es el confort y el placer, no están pensando en las necesidades más importantes de otra gente con la que interactúan, esa es la definición que le doy a la civilización", asegura.

"Yo venía por cómo resolver el problema de la fábrica de delincuentes, número uno, para mí lo más importante, y me mandas con mucho más trabajo", concluye la candidata entre sonrisas.

La "disculpa"

Luego de que el video se viralizara y se difundiera en los medios de comunicación, la candidata tuvo que reconocer que había mentido.

"Con pena acepto mi falta", dijo a través de las redes sociales, pero insistió en que no tenía nada que ocultar y que su único error había sido participar en un curso de superación personal, pero todo ello fue antes de que se conocieran las imputaciones al líder de NXIVM.

"Fue un encuentro que tuve antes de enterarme, como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos, líderes de empresas y de opinión que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con los que operó dicha organización y por los que fue condenado su dirigente por 120 años de cárcel", dijo.

También criticó a su oponente por dar a conocer la grabación, y aseguró que, en todo caso, ella, a diferencia de él y de sus "protegidos", no ha cometido delito alguno.

Flores recordó que ya había denunciado que De la Garza Santos fue cómplice de actos de corrupción encabezados por el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, pero su rival, en lugar de aclarar las imputaciones, respondió difundiendo el video de la polémica.

"Se enriquecieron a costa de todo el pueblo de Nuevo León. Les guste o no las cosas van a cambiar. Desde aquí te digo Adrián, no somos iguales, vamos a seguir denunciando y en su momento sancionando la corrupción que durante tantos años llevaron a cabo tú, tus hermanos y los gobiernos corruptos de Nuevo León", retó.

Flores se convirtió así en la segunda candidata apoyada por López Obrador que queda envuelta en una controversia en medio de las campañas rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, luego de las denuncias por violación y acoso sexual interpuestas en contra de Félix Salgado Macedonio, el aspirante del oficialismo a gobernador de Guerrero.

Además, no es la única política que ha terminado vinculada con NXIVM, ya que a principios de marzo el portal Animal Político reveló que Mario Delgado​, presidente de Morena, el partido de López Obrador, había asistido a cursos de la secta.

Aunque en un principio lo negó, al igual que Flores, finalmente Delgado tuvo que reconocer que había tomado un curso que recomendaban periodistas famosos y líderes de opinión, pero que fue "víctima de una estafa" y que lo hizo antes de que se descubrieran los delitos cometidos por la secta.

¿Qué es?

La secta NXIVM, creada en 1998 en Albany, Nueva York, supuestamente ofrecía cursos de autoayuda en EE.UU., México y Canadá en los que participaron más de 15.000 personas hasta que se descubrió que, en realidad, Raniere explotaba a mujeres a las que obligaba a tener relaciones sexuales con él y a las que grababa para extorsionarlas.

Entre las víctimas se encontraban hijas de millonarios y actrices de Hollywood que eran sometidas sexualmente, obligadas a mantener un peso específico y marcadas como ganado. Además de que el resto de los miembros que eran aceptados terminaban humillados, aislados de sus familias, obligados a pagar cuantiosas sumas por los cursos, estafados en sistemas piramidales y controlados por completo por parte de NXIVM.

Cuando estalló el escándalo, se descubrió que Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, había recaudado millones de dólares para Raniere y además era el líder de la secta en México, en la que también estaban involucradas Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, el acaudalado fundador del periódico Reforma, y Ana Fox, hija del expresidente Vicente Fox.

En 2018 comenzó una causa penal en contra de Raniere por tráfico sexual, conspiración para trabajo sexual, crimen organizado, posesión de pornografía infantil y conspiración para trabajo forzado en contra de mujeres, por lo que él huyó a México, en donde fue finalmente detenido y deportado. En octubre de 2020, un tribunal lo condenó a 120 años de prisión.