Reddit contrata a Aimee Knight, expolítica involucrada en escándalos de pornografía infantil, y desata un escándalo al intentar acallar a los críticos

La administración del portal admitió que su reacción inicial fue incorrecta, pero hizo hincapié en que aboga por discusiones críticas "siempre y cuando no se conviertan en acoso".

La dirección de Reddit procedió a bloquear a los usuarios del portal que se mostraron descontentos ante su decisión de contratar a Aimee Knight, una política británica ya retirada que estuvo involucrada en dos escándalos de pornografía infantil, con el pretexto de prevenir el acoso, pero posteriormente rectificó tras una protesta masiva, y este miércoles anunció el despido de Knight, informó el mismo día The Verge.

Hace unos años Knight, que se identifica como mujer trans, se dedicó a la política como secretaria de prensa del Partido Verde del Reino Unido y llegó a ser una de las candidatas a la vicepresidencia de esa formación. Sin embargo, en 2018 fue expulsada después de contratar como portavoz de su campaña a su propio padre, David Challenor, que estaba acusado de 22 cargos, incluyendo los de violación y tortura de una niña de 10 años, y que se encontraba en libertad bajo fianza. Posteriormente fue condenado a 22 años de prisión.

La activista intentó reanudar su carrera política en el Partido Liberal Demócrata, pero se vio envuelta en un nuevo escándalo cuando en la cuenta de Twitter de su pareja aparecieron publicaciones de relatos eróticos que describían escenas de sexo con menores. Knight aseguró que la cuenta había sido pirateada, pero no presentó ninguna prueba de ello. En consecuencia, fue expulsada también de ese partido y se mudó a EE.UU.

La noticia sobre el nombramiento de Knight como administradora de una de las subsecciones de Reddit se difundió rápidamente, y los usuarios del portal comenzaron a comentar su biografía. La administración del foro consideró estas discusiones como un intento de acoso y de divulgación de información personal, y procedió a eliminar todas las publicaciones en las que se mencionaba a Knight.

En protesta contra esta acción, más de 200 grandes comunidades pasaron al modo cerrado, incluido el foro r / Music, que tiene 27 millones de miembros, así como grandes 'boards' dedicados a Apple Mac y los juegos Among Us y Pokémon Go, mientras que muchos usuarios expresaron su rotundo rechazo a la decisión de Reddit de contratar a una persona que "podría simpatizar con la pedofilia".

Como resultado, el 24 de marzo, el día después del inicio de la protesta comunitaria, la administración de Reddit reveló que la empleada ya no forma parte del colectivo de trabajo, y argumentó que su biografía no había sido verificada antes de la contratación. De ese modo, el portal admitió que su reacción inicial fue incorrecta, pero al mismo tiempo hizo hincapié en que aboga por discusiones críticas "siempre y cuando no se conviertan en acoso".