Desde el Banco de Pagos Internacionales afirman que el bitcóin no pasó la prueba para ser una verdadera moneda

La volatilidad del bitcóin hace que sea imposible considerarlo una moneda, ha sugerido el director del Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Benoit Coeure, en una entrevista con Bloomberg.

"El bitcóin puede ser un instrumento de inversión y no me corresponde a mí juzgar sobre eso", dijo Coeure, agregando que dicha criptodivisa "no pasó la prueba" para ser considerada una moneda y un instrumento de pago, debido a que su valor fluctúa "demasiado".

Según Benoit Coeure, es importante que los bancos centrales brinden seguridad financiera a los ciudadanos y propongan opciones más seguras que permitan aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica. En la actualidad muchas de esas instituciones financieras estatales están explorando perspectivas para emitir versiones digitales de sus monedas, una medida que podría alterar la forma en que funciona el dinero y, al mismo tiempo, permitirles mantener el control sobre esas divisas.

"Queremos probar una moneda digital"

"Los bancos centrales están enfocados en un instrumento que brinde liquidez, seguridad y que pueda usarse como un producto en el sistema de pagos global", aclaró el ejecutivo de BPI. "Por eso queremos probar una moneda digital del banco central", agregó, señalando que las criptodivisas tienen derecho a existir, pero dejando claro que "no" son un instrumento de pago.

De hecho, el Banco Central Europeo está estudiando las posibilidades de crear un euro digital, y este jueves, reporta Bloomberg, la presidenta de esa entidad, Christine Lagarde, instó a las autoridades monetarias a mantenerse al día con el rápido ritmo de las innovaciones.