Un video muestra a supuestos políticos y empresarios brasileños vacunándose a escondidas contra el covid-19 en un garaje

Un video que circula por las redes sociales muestra a varias personas, supuestamente políticos y empresarios, vacunándose a escondidas contra el covid-19 en un garaje de la empresa de transporte Saritur en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais.

En las imágenes se observan varios coches y a una mujer con una bata blanca sacando de su carro el material para vacunar a un hombre, mientras otras personas esperan alrededor.

En un reportaje exclusivo, la revista Piauí asegura que se trata de un grupo de políticos y empresarios, la mayoría relacionados con el sector de transportes de Minas Gerais, y sus familiares.

"Tengo 69 años, mi vacunación está prevista para la semana que viene. No la necesitaba, pero me la puse. Me invitaron, fue gratis", declaró a la revista el exsenador Clésio Andrade, expresidente de la Confederación de Transporte (CNT).

Otras personas que también se vacunaron explicaron que los organizadores fueron los dueños de la empresa de transporte,y que convirtieron unos de los garajes de las compañía en un puesto de vacunación.

Denuncia anónima

"Las imágenes se grabaron desde casa de una amiga (...) Ella me llamó para preguntarme si se estaba vacunando de noche", comentó a un medio local una trabajadora del sector de Salud, que no se identificó. Según su relato, tras la llamada fue a casa de su amiga y grabaron lo que estaba ocurriendo. "Realmente se estaba vacunando", añadió.

La mujer denunció el hecho ante la Policía. La profesional aseguró que se congregaron unos 25 coches y varios niños fueron inoculares. Cuando las autoridades llegaron al lugar ya no había ningún coche.

Brasil vive un trágico momento por la pandemia. El Ministerio de Salud notificó el miércoles otros 2.009 decesos y el país alcanzó así la cifra de 300.685 muertes y más de 12,2 millones de casos.