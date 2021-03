Critican a Facebook, Google y Twitter por su papel en el asalto al Capitolio de EE.UU.

Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Jack Dorsey, directores ejecutivos de Facebook, Google y Twitter respectivamente, comparecieron este jueves ante el Congreso de Estados Unidos para responder preguntas sobre el papel y la responsabilidad de sus compañías en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, informa la agencia Reuters.

En una audiencia virtual del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, tanto legisladores demócratas como republicanos cuestionaron los esfuerzos para contener la desinformación y el escepticismo de los gigantes tecnológicos, culpados de amplificar los llamados a la violencia y difundir información errónea que contribuyó al intento de revertir violentamente los resultados de las elecciones.

Al respecto, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, afirmó que su plataforma busca dar a la gente oportunidades de libre expresión, al tiempo que limita el alcance del contenido falso. A su vez, Mark Zuckerberg negó tener la responsabilidad por los disturbios y culpó de ello al expresidente Donald Trump.

Entre tanto, Jack Dorsey dijo que Twitter sí había tenido alguna responsabilidad en el asalto a la sede legislativa, pero resaltó que era necesario "tener en cuenta el ecosistema general". "No se trata solo de los sistemas tecnológicos que utilizamos", añadió el director ejecutivo de la plataforma, citado por The New Yor Times.

Cabe destacar que los tres jefes ejecutivos fueron criticados por parte de varios legisladores republicanos al considerar como censura las opiniones conservadoras, así como por el bloqueo permanente de las cuentas de Donald Trump. Las tres empresas han tomado medidas para frenar la desinformación, pero los investigadores han demostrado que la información falsa todavía está muy presente en las plataformas.