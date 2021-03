La crisis de contenedores de transporte amenaza con dejar de nuevo sin papel higiénico a los consumidores

La crisis global de contenedores de transporte puede resultar en demoras en la entrega de pulpa de madera, materia prima para la producción del papel, incluido el higiénico, afirmó este jueves a Bloomberg Walter Schalka, director ejecutivo de la compañía brasileña Suzano Papel e Celulose.

Normalmente, la pulpa se envía como carga fraccionada. Sin embargo, la demanda de portacontenedores empieza a extenderse también a los barcos graneleros. Como resultado, la empresa corre riesgo de aplazar algunas entregas, indicó Schalka.

"Todos los competidores sudamericanos que exportan la carga fraccionada se han enfrentado a este riesgo", señaló.

La crisis global de contenedores se viene desarrollando desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Así, el índice Drewry World Container Index, que refleja el precio promedio del flete de un contenedor de 40 pies en las ocho rutas marítimas principales, ha crecido de menos de 1.500 a 4.871 dólares desde noviembre de 2019. Una de las causas de esta tendencia es la disminución de la producción de nuevos contenedores, que se ralentizó en 2020 a una tasa menor que la del desguace de los viejos, recoge la compañía logística Hillebrand.

América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la crisis. "Prepandemia teníamos fletes de 1.500 a 2.000 dólares de Asia a América Latina, pero hemos llegado a tarifas de 10.000 dólares. La verdad es que en mis 15 años de experiencia en logística nunca lo había visto", cita la revista América Economía a Felipe Astudillo, vicepresidente del Comité de Importadores de la Cámara de Comercio de Santiago (Chile). Señala que si no fuera por Brasil los fletes costarían aún más: "Nosotros en Sudamérica nos vemos afectados porque somos prioridad más baja. El peso relativo que tenemos con las compañías de transporte es muy bajo. Si no existiera Brasil no sé si llegarían barcos a Sudamérica".