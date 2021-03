El propietario del carguero atascado en el canal de Suez espera que sea liberado el sábado

El MV Ever Given encalló el martes bloqueando una ruta por donde transita el 12 % del comercio mundial.

La empresa japonesa Shoei Kisen, propietaria del portacontenedores MV Ever Given varado en el canal de Suez, espera que el barco será liberado el próximo sábado.

"Continuamos por ahora trabajando para eliminar sedimentos con herramientas de dragado adicionales", dijo el director ejecutivo de la empresa, Yukito Higaki, en una conferencia de prensa, citado por Nikkei. Agregó que el objetivo es liberar el buque "mañana por la noche, hora de Japón".

En cuanto a la cuestión de la responsabilidad multimillonaria por el atasco —que, según estimaciones, cuesta a la economía mundial 400 millones de dólares por hora—, el empresario indicó que "no puede dar por cierto" que será cubierta por el seguro, pero indicó que Shoei Kisen cumplirá con las leyes.

Las causas del incidente todavía se están investigando. "Solo podemos suponer que se debió a un cambio rápido en las condiciones climáticas", dijo Higaki.

Entre tanto, la agencia Kyodo confirma, citando a un analista de la Autoridad del Canal de Suez, que el sábado podría ser el día crucial para la liberación del MV Ever Given. En particular, señala que la próxima jornada se espera una marea de primavera que facilitaría el proceso.

El encallamiento tuvo lugar este martes. Como resultado, decenas de naves se han visto obligadas a hacer fila frente al canal de Suez en espera de poder pasar por la ruta.

Por el canal de Suez, que conecta al mar Mediterráneo con el mar Rojo, transita alrededor del 30 % del volumen de contenedores de envío del mundo y alrededor del 12 % del comercio global de mercancías. Casi 300 embarcaciones se han acumulado en sus entradas a la espera de que sea desbloqueado. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades para solucionar el problema, aún no se aprecian avances significativos.