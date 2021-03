Realizan plantón en Ecuador por la falta de justicia a tres años del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio

Familiares y amigos del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, equipo periodístico de El Comercio, realizaron este viernes una protesta frente al Palacio de Carondelet —sede de la Presidencia de Ecuador—, al cumplirse tres años de que sus allegados fuesen secuestrados y asesinados.

Con pancartas de lona, en la que se aprecian los rostros de las víctimas, los manifestantes se plantaron frente a la sede del Ejecutivo para exigir justicia ante este caso que conmocionó al país en 2018.

"Hay 3 familias que no se van a cansar de existir verdad y justicia por #PaulJavierYEfrain" pic.twitter.com/XLbEeLfdns — INREDH (@inredh1) March 26, 2021

"Han sido tres años de silencio. El secuestro y el asesinato de Paúl, Javier y Efraín se ha enmarcado en una política de silencio, en la que todas las autoridades se han comprometido. Ha habido compromiso para el silencio y no para el esclarecimiento de los hechos", denunció ante la prensa Yadira Aguagallo, quien era novia de Paúl Rivas.

Añadió que con ello, "se cumplen hoy tres años de impunidad".

🔴 #Atención l Yadira Aguagallo, novia de Paúl Rivas, uno de los tres periodistas asesinados en #Mataje: 🗣 “Han sido 3 años de silencio de las autoridades, de búsqueda de la verdad que nos ha sido esquiva, falta de compromiso de quienes debían investigar. Video: @elcomerciocom. pic.twitter.com/0DF81Qvacy — Pichincha Comunicaciones (@pichinchauniver) March 26, 2021

Reclamó que no es posible que hayan transcurrido más de 1.000 días y aún "no exista una investigación, de que no exista una teoría del caso, de que no exista una línea de tiempo, de que no se hayan realizado cosas importantes, como una reconstrucción de los hechos".

El caso en impunidad

El equipo periodístico de El Comercio fue secuestrado el 26 de marzo de 2018 en una zona rural de la parroquia ecuatoriana de Mataje, provincia de Esmeraldas y fronteriza con Colombia.

Pasados 18 días del secuestro, el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció que habían sido asesinados. Sin embargo, fue luego de casi tres meses que se encontraron sus cuerpos en territorio colombiano.

Aunque Moreno ha hecho siete ofrecimientos públicos a los familiares de Paúl, Javier y Efraín para desclasificar toda la información sobre lo actuado por las fuerzas públicas en torno al caso, hasta ahora el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe) se ha negado a hacerlo, informó la organización Fundamedios.

A diferencia de Ecuador, en Colombia fueron detenidas tres personas implicadas en el caso, informó Ricardo Rivas, hermano de Paúl. Señaló que se trata de alias 'Reinel', quien fue el encargado de custodiar al equipo periodístico durante su secuestro, a quien le dictaron 28 años y 8 meses de prisión; alias 'Cherry', que está en proceso de juzgamiento; y alias 'Barba', que fue puesto en libertad.

[VIDEO]Tres personas fueron detenidas en #Colombia por el caso #NosFaltan3. Alias "Barba" ya fue liberado, alias "Cherry" está siendo judicializado y alias "Reinel", quien fue custodio de Paúl, Javier y Efraín durante su secuestro, fue sentenciado a 28 años y 8 meses de prisión. pic.twitter.com/9XU6VH4ect — Wambra (@wambraEc) March 26, 2021

Rivas agregó que en Ecuador, la fiscal general, Diana Salazar, "ha caminado de la mano con un Gobierno, con un presidente que solo ha sacado a la luz pública casos que han sido políticos políticos y que les ha servido para lavar su imagen"; mientras que "los periodistas, los compañeros de a pie son los que han hecho investigaciones" en torno al caso.



En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe, hecho por un Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que determinó que el secuestro y posterior asesinato de estas tres personas fue desencadenado por la descoordinación de las fuerzas militares de Ecuador.

"La descoordinación contribuyó a que ninguna autoridad, ni militar ni de Policía, adoptara medidas específicas de carácter idóneo en el asunto, pues según la información disponible, estimaron que era competencia de la otra", dice el documento.