Desencallan el carguero MV Ever Given, varado en el Canal de Suez desde el martes

El enorme portacontenedores MV Ever Given, que bloqueaba el Canal de Suez en ambas direcciones tras varar en la zona el martes, ha sido desencallado este lunes.

La nave fue reflotada con éxito a las 04:30 de este 29 de marzo (hora de Egipto), según la compañía Inchcape Shipping.

AFP, citando sitios de monitoreo, informó que el carguero ya comenzó a navegar por el canal.

Video: En Egipto, el portacontenedores Evergiven, que encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez, fue reflotado con éxito. Detalles de @AztecaNoticias@ASB_Breaking#NoticiasTVNpic.twitter.com/YxbEsHpLog — TVN Noticias (@tvnnoticias) March 29, 2021

Sin embargo, aún no está claro cuándo esta importante vía marítima volverá a estar abierta a la navegación. Las autoridades egipcias suspendieron la navegación por el Canal de Suez el jueves.

El carguero, de más de 220.000 toneladas de peso y 400 metros de eslora, encalló el 23 de marzo, provocando la paralización de la navegación por el Canal de Suez y un atasco de embarcaciones que transportan todo tipo de productos, desde petróleo y gas hasta alimentos. Según los últimos datos, más de 320 naves se acumularon frente a ambos accesos al Canal de Suez esperando para poder pasar por la ruta.

Nuevas imágenes muestran la escala de los atascos frente al Canal de Suez a causa del carguero encallado https://t.co/E1rnTK8RmMpic.twitter.com/MBUHXOdxXN — RT en Español (@ActualidadRT) March 28, 2021

De acuerdo con Evergreen Marine Corp, que opera el MV Ever Given, el carguero quedó varado debido a los fuertes vientos que azotaron el área el martes, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

No obstante, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, indicó que las condiciones climáticas no son la única causa posible del encallamiento del MV Ever Given, y asegura que la investigación puede revelar otros motivos añadidos, como un error técnico o de la tripulación.

Decenas de barcos hacen fila frente al Canal de Suez a la espera del rescate del enorme carguero encallado que bloquea el paso pic.twitter.com/4Dn4w3c4Nx — RT en Español (@ActualidadRT) March 26, 2021

Por su parte, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció este jueves que inició una investigación sobre el encallamiento del buque, que navega bajo bandera de ese país, a fin de determinar las posibles causas.

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo y constituye una vía de transporte crucial, por la que pasa alrededor del 30 % del volumen de contenedores de envío del mundo y alrededor del 12 % del comercio global de mercancías.

Cada día, por los 190 kilómetros de su cauce transitan un promedio de 50 embarcaciones, muchas de las cuales transportan crudo desde Medio Oriente hacia Europa y América del Norte.