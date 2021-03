VIDEO: Nuevas imágenes muestran la escala de los atascos frente al Canal de Suez a causa del carguero encallado

El portacontenedores MV Ever Given todavía se encuentra encallado en el Canal de Suez, bloqueando el paso en ambas direcciones y generando enormes atascos. La dimensión de este embotellamiento en el mar queda patente en un nuevo que se ha divulgado en la Red.

En las imágenes se pueden ver varias decenas de barcos haciendo fila frente a esa vía marítima, por la que pasa alrededor del 30 % del volumen de contenedores de envío del mundo y alrededor del 12 % del comercio global de mercancías.

Según los últimos datos, un total de 321 embarcaciones están esperando pasar por el canal de Suez. Entre tanto, se reportó que el carguero encallado se movió por primera vez la noche del viernes luego de que se retiraran 20 toneladas de arena de la zona donde se encuentra atascado. También se ha logrado que el timón y las hélices del portacontenedores vuelvan a funcionar, pero aún no está claro cuándo será posible liberar la nave totalmente.

Decenas de barcos hacen fila frente al Canal de Suez a la espera del rescate del enorme carguero encallado que bloquea el paso pic.twitter.com/4Dn4w3c4Nx — RT en Español (@ActualidadRT) March 26, 2021

De acuerdo con Evergreen Marine Corp, que opera el MV Ever Given, el carguero quedó varado este martes debido a los fuertes vientos que azotaron el área, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

No obstante, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, indicó que las condiciones climáticas no son la única causa posible del encallamiento del MV Ever Given, y asegura que la investigación puede revelar otros motivos añadidos, como un error técnico o de la tripulación.

