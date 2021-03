Varios barcos empiezan a desviarse hacia rutas alternativas en lugar de esperar a que se desbloquee el Canal de Suez

Previamente, se reportó que el MV Ever Given se movió por primera vez la noche del viernes, pero aún no está claro cuándo será posible liberar totalmente la embarcación.

La empresa naviera y de transporte de contenedores francesa CMA CGM Group anunció este sábado que ha desviado la ruta de dos de sus barcos hacia el cabo de Buena Esperanza para no tener que esperar a que sea posible navegar por el Canal de Suez, bloqueado desde este martes después de que el MV Ever Given embarrancara en uno de sus tramos más estrechos, impidiendo el paso en ambos sentidos.

"Para mitigar el impacto del incidente en sus envíos, CMA CGM Group ha decidido desviar algunos barcos alrededor del cabo de Buena Esperanza", comunicó la compañía, agregando que también está considerando rutas marítimas, ferroviarias o aéreas alternativas para el envío de mercancías que aún no se han cargado.

De momento, diez embarcaciones de CMA CGM esperan para poder pasar por la vía que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. La empresa aseguró que "está monitoreando minuciosamente la situación en estrecho contacto con sus equipos locales y las autoridades del Canal de Suez".

Ya son más de 300 los barcos acumulados frente a ambos accesos al Canal de Suez mientras continúan los intentos para desembarrancar el MV Ever Given. Previamente, se reportó que el carguero encallado se movió por primera vez la noche del viernes luego de que se retiraran 20 toneladas de arena de la zona donde se encuentra atascado. También se ha logrado que el timón y las hélices del portacontenedores vuelvan a funcionar, pero aún no está claro cuándo será posible liberar la nave totalmente.