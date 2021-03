Gigantes de Wall Street venden en un día acciones por valor de 19.000 millones de dólares en una liquidación sin precedentes

Goldman Sachs y Morgan Stanley vendieron en un solo día acciones de compañías tecnológicas chinas y de empresas de medios estadounidenses por valor de 19.000 millones de dólares, dejando perplejos a los corredores bursátiles.

El pasado viernes, Goldman Sach realizó una liquidación de grandes paquetes accionariales valorados en 10.500 millones de dólares, informa Bloomberg citando un correo electrónico enviado por el banco de inversiones a sus clientes. El primer lote, que incluía acciones por valor de 6.600 millones de dólares de Baidu, Tencent Music Entertainment Group y Vipshop Holdings, fue vendido antes de la apertura de los mercados el viernes.

Más tarde en esa misma jornada, el banco vendió participaciones de los conglomerados mediáticos norteamericanos ViacomCBS y Discovery y de otras compañías como Farfetch, iQiyi y GSX Techedu, en un arreglo evaluado en 3.900 millones de dólares.

Asimismo, Morgan Stanley, ofreció el viernes dos lotes de acciones valorados en 4.000 millones de dólares cada uno, reporta The Financial Times.

Aunque no hay nada extraordinario en la colocación de grandes paquetes accionariales, operaciones que frecuentemente implican una negociación privada de precios entre el vendedor y el comprador, la escala de estos arreglos ha causado gran sorpresa. Se cree que las ventas redujeron en 35.000 millones de dólares la capitalización de las empresas afectadas.



"No he visto nada de tal magnitud en mis 25 años de carrera", comentó a Bloomberg Michel Keusch, gerente de portafolios en la compañía suiza Bellevue Asset Management.

Otro gerente, Frederik Hildner, quien trabaja en la gestora de activos alemana Salm-Salm & Partner, indicó que la venta "no tiene precedente".

Mientras, el vicepresidente de Wealthspire Advisors, Oliver Pursche, afirmó que los inversores ahora están conjeturando si este lunes y martes se producirá o no una nueva ola de liquidaciones en paquetes, lo que causa serias fluctuaciones de precios en las acciones afectadas.

Otro problema es la falta de claridad acerca de la índole de estas ventas. Goldman Sachs explicó su movimiento como un "desapalancamiento forzoso" -liquidación de acciones a fin de reducir la deuda-, según The Financial Times, que cita a fuentes conocedoras del asunto. Asimismo, el medio señala que la operación podría indicar que un gran fondo de cobertura o una compañía de gestión de un gran patrimonio familiar se enfrenta a problemas y necesita vender.