La muerte del periodista Dave Capella por covid-19 desata la indignación en Venezuela hacia dos locutores que lo acusaron de estafa por pedir ayuda

La muerte del presentador venezolano Dave Capella, quien estuvo más de un mes hospitalizado por covid-19, marcó el inicio de una investigación contra dos locutores venezolanos que en su programa en las redes lo llamaron estafador por solicitar fondos para costear los gastos médicos.

El Ministerio Público del país suramericano designó al fiscal 61 nacional para "investigar y sancionar los delitos cometidos públicamente" por Jean Mary Curró y Alex Goncalves, quienes pusieron en duda la petición de ayuda económica de Capella, en una de las emisiones de su podcast 'Nos reiremos de esto (NRDETV)'.

Antes de conocerse la apertura de la investigación, ambos publicaron en varias plataformas digitales sus disculpas.

¿Qué dijeron los presentadores?

En los extractos del programa difundidos en las redes, Curró y Goncalves hablaron, sin mencionarlo, del conductor del programa venezolano Portada's, quien estaba hospitalizado desde el pasado 23 febrero, junto con su madre y su padre, fallecido días antes que él.

Ambos locutores hablaron de su petición de fondos para costear los gastos médicos, a través de la plataforma GoFundMe, como una "posible estafa de un animador en Venezuela".

Goncalves, quien no sentó una posición definida desde el inicio, se limitó a decir: "Lo están acusando de algo, porque uno nunca sabe, después van a decir que fuimos nosotros".

En su intervención, la locutora, que había compartido micrófonos con Capella, afirmó tajantemente que la ayuda solicitada para los gastos de hospitalización del presentador y de sus padres era fraudulenta. "Sí es estafa, y si nos pelamos, ¿sabes qué? No es mi profesión decir el futuro, me puedo pelar y no hay problema".

El también presentador de televisión, un poco más comedido, dijo que esperaba que esa acusación sin pruebas fuera falsa, aunque agregó su cuota de escepticismo: "Pero es que conocemos demasiados cuentos del personaje".

La conducta volvió a la carga y dijo: "Todo en mí dice que eso es una estafa".

Estos señalamientos se viralizaron de manera tal que llegaron hasta Capella, quien estaba internado. En un video que circuló en las redes, pidió desde su cama y con una mascarilla de oxígeno, que no le prestaran atención a la gente malintencionada. "Ellos solitos ya están en el lugar donde merecen estar", aseguró.

"Sicarios a sueldo"

El fiscal venezolano, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter, tildó a Curró y a Goncalves de "sicarios a sueldo" que "escudándose en programas de radio, redes sociales y televisión se dedican impunemente a linchar públicamente a sus semejantes, sin importar el luto y el dolor por el que pueden estar sufriendo".

2) SON #SICARIOS A SUELDO QUIENES ESCUDÁNDOSE EN “PROGRAMAS” DE RADIO, #RRSS o TV: SE DEDICAN IMPUNEMENTE A #LINCHAR PUBLICAMENTE A SUS SEMEJANTES: SIN IMPORTARLES EL LUTO Y EL DOLOR POR EL QUE PUEDAN ESTAR SUFRIENDO... #JUSTICIA#KARMA — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 28, 2021

En otro trino más, afirmó que estos presentadores venezolanos hicieron "fiesta pública" con la agonía de Capella.

#NECROFILIA... hay seres del #inframundo que sienten una enfermiza atracción hacia la #muerte, llegando a gozar con él fallecimiento del prójimo: al peor estilo de estos #Palangristas quienes hace horas hacían fiesta pública de la agonía del joven DAVE CAPELLA (QEPD) #KARMApic.twitter.com/tSqSNkjhbw — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 28, 2021

Las disculpas

Ante el revuelo causado por sus afirmaciones y la muerte del animador de televisión, tanto Curró como Goncalves colgaron en las redes sus disculpas.

La locutora, que actualmente vive en la ciudad de Miami, escribió que "hacerse eco" de lo que decían portales de chismes "sobre una posible estafa, fue absolutamente desafortunado, y si pudiera borrarlo, lo haría sin dudarlo".

En su descargo dijo que "dudar de un GoFundMe" no la hacía "menos humana", y que a veces olvidaba que aunque hace un podcast sus palabras "tienen repercusiones más serias de lo que imaginamos".

"Lamento que sus familiares tengan que lidiar no solamente con el duelo terrible, sino con mis comentarios pendejos inmortalizados en internet", concluyó.

Goncalves también compartió sus excusas y expresó que se sintió "muy mal" y "apenado" por lo ocurrido. Lamentó haber "amplificado la duda" y agregó que "a veces hacemos cosas sin pensar en las repercusiones".

"Estoy consciente de que algunas de estas disculpas no son suficientes pero de corazón espero que lo sean para la familia y el alma de Dave Capella", lamentó.

Aunque estas justificaciones se conocieron tras la muerte del animador, días atrás publicaron otras, al conocerse el fallecimiento del padre del animador de Portada's.

En un corto video difundido en su programa, los locutores no se hicieron totalmente responsables por lo dicho y expresaron que sus declaraciones habían sido editadas y sacadas de contexto "de muy mala fe". En esa oportunidad expresaron que se habían limitado a reproducir informaciones sobre "la supuesta estafa" que fueron publicadas por un portal de internet.

Duras reacciones en contra

Los nombres de estos dos conductores radiales, que ya no viven en Venezuela, se han mantenido dos días en los primeros lugares de tendencias en Twitter. Los usuarios han manifestado unánimemente su rechazo e indignación por las acusaciones que hicieron en contra de Capella, aún cuando se encontraba en un estado de salud delicado.

Uno de los señalamientos lo hizo la venezolana Marie Claire Harp, copresentadora de Portada's con Capella, quien escribió en sus estados que la difamación le había causado un impacto negativo a su compañero en la pantalla. "Esto lo afectó tanto que luego no quería ni hablar", dijo.

Del mismo modo, recordó que el joven le había comentado en 2018 que los dos presentadores "siempre lo atacaban".

Hace una hora, la animadora Marie Claire publicó en sus historias de Instagram algunas palabras hacia Jean Mary y Álex Goncalves. Desde 2018, ambos siempre atacaban a Dave Capella. Adjunto sus publicaciones. pic.twitter.com/pVINhbeezR — Mary Lopez (@MaryLopez927) March 28, 2021

Lo sucedido con Jean Mary y Alex Goncalves desnuda una triste realidad: La idolatría del venezolano a cuentas de influencers como éstos ha generado un aura de superficialidad y de juicios ligeros sin ética. No son los únicos en equivocarse pero sí es este uno de los peores casos. — 𝙈𝙞𝙜𝙪𝙚𝙡 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣 (@Cafeynoticias) March 29, 2021

Lo más triste de estos personajes @elalexgoncalves y @JeanMary_ es que en sus “ Disculpas“ ofrecidas luego de causar tanto daño a un ser humano luchando por su vida es que ambos argumentan su “error” en que se dejaron llevar por “CHISMES” y es que así actúan ellos.. pic.twitter.com/wGeT6KwT3y — IMPR (@indhriana) March 28, 2021

Estos siempre han sido igual de miserables, nada nuevo bajo el sol. pic.twitter.com/nCmXYbFsK4 — motochamita 👁️📸💚 (@nawseas) March 28, 2021

