Venezuela pide ante la ONU "cesar la utilización perversa" del sistema financiero para "secuestrar" los activos de países en desarrollo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este lunes poner fin a "la utilización perversa y manipulada" que hacen "algunas potencias del sistema financiero internacional" para "secuestrar los activos de los países en desarrollo".

Maduro abogó especialmente por el caso de Venezuela, que actualmente tiene congelados más de 7.000 millones de dólares en al menos 11 países, durante su intervención telemática en la "Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno sobre la Arquitectura de la Deuda Internacional y la Liquidez: Iniciativa sobre la Financiación para el Desarrollo en la era de la Covid-19 y más allá".

En su intervención fue vehemente en repudiar las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela, calificándolas como "criminales" e "ilegales", ya que han provocado "la disminución del ingreso nacional en un 99 %".

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno sobre la Arquitectura de la Deuda Internacional y la Liquidez.

El mandatario reiteró que las medidas coercitivas unilaterales son "violatorias del derecho internacional" y tienen un carácter progresivo y sistemático, que "afecta a toda la población venezolana de forma indiscriminada, constituyendo un atentado flagrante contra la humanidad".

Por tal razón, el líder venezolano exigió "una vez más, el cese de los bloqueos económicos, financieros y comerciales" que se aplican contra su país.

Alternativas al modelo neoliberal

Como máximo representante de Venezuela, el presidente Maduro pidió a la ONU "buscar soluciones alternativas al modelo neoliberal imperante", pues considera que la actual crisis generada por la pandemia del covid-19 ha demostrado que el actual sistema fracasó porque carece de "protección social".

En esa línea, consideró caduco e inadecuado el modelo liberal "basado en la competencia, en la explotación y en las ambiciones políticas de algunas potencias"; y, en contravía, defendió la necesidad que en el mundo se fortalezcan las "iniciativas basadas en la solidaridad" y "en la complementariedad".

No habrá una recuperación global hasta que las economías del mundo superen la crisis generada por la Pandemia. Estamos obligados a una revisión profunda de las condiciones de la deuda, para que éstas no se conviertan en un arma de chantaje y dominación contra nuestros países.

"En el Norte global, la parálisis de la producción y del consumo ha puesto a algunas de las economías más poderosas del mundo en recesión, los sistemas de protección social que hay en esos países por el neoliberalismo, han demostrado ser un fracaso", sentenció Maduro.

¿Cómo enfrentar las desigualdades?

El titular venezolano también pidió a la ONU construir "un camino conjunto" para enfrentar "las extraordinarias circunstancias" que sufre la humanidad, en medio de la pandemia del coronavirus, pues frente al avance del virus aumentan las vulnerabilidades y las asimetrías.

Para el mandatario, el camino conjunto es fundamental porque en esta crisis sanitaria "se ha evidenciado que el trabajo individual de algunos países para contener la enfermedad se pierde al no ser acompañado por el resto".

"Las asimetrías precedentes no han hecho sino ahondarse más y más. Cualquier avance exclusivo de un país o región, enseguida pierde con el avance de la enfermedad", agregó.

En reunión de Jefes de Estado y de Gobierno ante la ONU, resalté desde Venezuela la importancia de construir un camino conjunto para enfrentar las circunstancias que atraviesa la humanidad a causa de la Pandemia. Las consecuencias económicas y sociales son impredecibles.

Además, Venezuela considera que la pandemia no podrá ser superada por los países ricos hasta que el resto del mundo también lo haga: "Lo mismo va a pasar en el aspecto económico, no va a haber una recuperación económica global hasta que la última economía del mundo no haya superado esta crisis".

Por ese motivo, Venezuela propuso revisar "las condiciones de la deuda" de los países, no solamente para que se recuperen sus economías sino para que ésta, en sí misma, no se "vaya a convertir en un arma de control, chantaje y dominación", presentada como "una nueva deuda externa que pudiera resultar eterna".

Además, el Jefe de Estado venezolano considera vital que se tomen en cuenta las condiciones particulares de los países en desarrollo, "en especial de las economías más pequeñas", para aplicar "más que una suspensión temporal de la deuda", "una restructuración integral sin que ello signifique la cesión de su soberanía".

El mandatario venezolano recordó que al principio de la pandemia hubo un acuerdo entre el G20 para dar una moratoria del servicio de la deuda a los países más pobres, pero "la reticencia de los acreedores privados para sumarse en esta política, hizo que esta iniciativa tuviera un alcance muy limitado".

La posición de Venezuela insta a "reforzar" y buscar "iniciativas" que fortalezcan la participación global "de todos los actores" para aliviar la deuda de los países en desarrollo.