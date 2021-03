El vicepresidente de Brasil recibe la primera dosis de vacuna contra el covid-19 y vuelve a mostrar una postura contraria a la de Bolsonaro

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, recibió este lunes la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. "Hice mi parte como ciudadano consciente", dijo el funcionario. Con esas palabras, una vez más mostró una postura contraria a las posiciones del presidente, Jair Bolsonaro, quien en reiteradas ocasiones aseguró que no recibiría la inmunización.

Mourao, de 67 años, comentó también que espera que lleguen la mayor cantidad de vacunas posibles a la población. El vicepresidente dio positivo del covid-19 a finales del año pasado y estuvo en aislamiento en su residencia oficial. A inicios de este mes, defendió la vacuna como "única salida" para superar la pandemia.

Por su parte, Bolsonaro aseguró en varias ocasiones que no se pondría la vacuna porque ya había contraído el coronavirus. "No me la voy a poner, algunos dicen que estoy dando un pésimo ejemplo. El imbécil o el idiota que está diciendo que estoy dando un pésimo ejemplo (...) yo ya tuve el virus", afirmó el ultraderechista.

Numerosas críticas

El Gobierno del Jair Bolsonaro es objeto de numerosas críticas por haber iniciado tarde la campaña de vacunación, pese a contar con uno de los programas de inmunización más respetados del mundo.

En las últimas semanas, presionado por la mala gestión de la pandemia, Bolsonaro ha impulsado la compra de vacunas, ha cambiado a tres ministros y ha creado una comisión permanente para hacer frente al covid-19. Según la prensa, el ultraderechista aconsejado por sus asesores podría cambiar ahora de posición y acceder finalmente a vacunarse.

La semana pasada, un día después de traspasar la frontera de los 300.000 fallecidos, Mourao afirmó que el número de muertes había superado "el límite del sentido común".

El vicepresidente sí se manifesta en contra de un confinamiento general a nivel nacional, pero se muestra a favor de que los gobernadores y alcaldes implanten las medidas que consideren, una postura contraria a la del mandatario, que incluso intentó sin éxito que la Corte Suprema derogase las reglas adoptadas en tres estados.