Vuelve el temor por el aumento de casos de coronavirus en Ecuador, a un año de la peor etapa de la pandemia

En Ecuador, hasta este martes 30 de marzo se han detectado 327.325 casos de coronavirus y 16.780 fallecidos, de los cuales, 11.912 son confirmados y 4.868 "probables" por el covid-19, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En la última semana, de acuerdo a esos mismos datos, se han registrado 13.755 nuevos contagiados y han fallecido 276 personas por la pandemia. El pasado 23 de marzo, se contabilizaban 313.570 casos positivos y 16.504 decesos.

Las alarmas se han encendido nuevamente, a un año del peor momento de la pandemia en el país suramericano, cuando hubo cadáveres apilados en los hospitales, en las viviendas e, incluso, abandonados en las calles de Guayaquil.

Hasta este martes, el MSP registra 1.078 personas hospitalizadas con covid-19, en condiciones estables; y 560 con pronóstico reservado, que están en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Este lunes, Juan Zapata, director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, informó que había 211 personas en espera de una cama en un centro hospitalario de la provincia de Pichincha, que alberga a Quito, la capital del país.

La situación se repite en otras provincias, por ejemplo, en Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde 89 personas esperaban por un lugar en un centro de salud; mientras que en Manabí eran 67.



Además de estas provincias, también se ha evidenciado un crecimiento en la tasa de incidencia de contagios en Loja, Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En marzo de 2021, detalló Zapata, se han registrado en el país 25 % más muertes que el mismo mes del año pasado —que fue bastante crítico— y 40 % por encima respecto al tercer mes de 2019.

De momento no se tienen las cifras definitivas de este mes, que aún no ha culminado; pero, de acuerdo con los datos del Registro Civil de Ecuador, en marzo de 2020 se registraron 9.921 muertes y el mismo mes del año anterior hubo 6.508 decesos.

Restricciones

Ante el aumento de los casos y los decesos, el COE Nacional anunció algunas medidas de restricción para el feriado de Semana Santa, que arranca ese jueves 1 de abril.

Se restringió la movilidad vehicular, estableciendo que los autos con placa impar no podrán circular el jueves y el sábado, mientras que los pares no lo harán el viernes y domingo.

También se dispuso la prohibición de venta y consumo de alcohol desde las 18:00 horas y se solicitó el cierre de playas a los COE cantonales (municipales) de la región Costa. Además, se suspendieron los eventos masivos.

Algunos cantones decidieron aplicar mayores medidas, más allá de las establecidas por el COE Nacional, ante el aumento de los contagios. Por ejemplo, Sucre, en la provincia de Manabí, ya está desde la semana pasada en "semáforo rojo", que implica la prohibición de eventos públicos y privados —culturales, deportivos, militares, civiles, velorios, sepelios, procesiones, ferias—, aforo de 30 % en transporte urbano y restaurantes (y en estos no se pueden vender bebidas alcohólicas), y hay mayores controles policiales.

También volvió a "semáforo rojo" el cantón Loja, capital de la provincia homónima, donde se aplicaron medidas similares a las de Sucre y se incluyó la restricción vehicular particular desde las 21:00 hasta las 05:00.

Otro cantón en rojo es Zapotillo, también en Loja, donde se estableció que las actividades comerciales solo están permitidas de 05:00 a 18:00, se prohibió la venta de bebidas alcohólicas, entre otras medidas.

En Guayaquil, donde la alcaldesa Cynthia Viteri informó que a diario están muriendo 20 personas -y hay picos de 25 decesos- por covid-19, aunque se adaptaron a las medidas del COE Nacional, también establecieron las propias, como la prohibición de circulación de vehículos particulares de 00:00 a 05:00, hasta el 8 de abril.

Vacunación, un proceso irregular

La situación empeora en Ecuador mientras avanza el plan de vacunación contra el coronavirus. Según la página del "Plan Vacunarse", hasta la fecha solo 174.642 personas han recibido la vacuna, de las cuales, 60.358 ya cuentan con las dos dosis requeridas.

De acuerdo con el MSP, al país han llegado, hasta el pasado 24 de marzo, 378.950 vacunas de diferentes laboratorios como Pfizer/BioNTech, Sinovac (que fueron donadas por Chile) y AstraZeneca, que arribaron través de la iniciativa Covax Facility, que lidera la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El plan de vacunación ha estado lleno de irregularidades desde el principio. La tarea la comenzó el exministro Juan Carlos Zevallos, pero este dimitió el pasado 26 de febrero —y se fue a EE.UU.—, en medio de una polémica por favorecer a ciertas personas en el proceso de inoculación, entre ellas a varios familiares suyos, en el exclusivo Centro Geriátrico del Hospital de los Valles.

A Zevallos lo sustituyó Rodolfo Farfán, quien apenas duró 18 días en el cargo. Su salida se produjo apenas horas después de que se diera a conocer parte de una lista "VIP" de vacunados contra el covid-19, que incluía a empresarios y altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a los más allegados al presidente Lenín Moreno.

En esos pocos días frente a la cartera de salud también estallaron otros escándalos, como el de la jornada de vacunación realizada el 12 de marzo para 560 personas del Club Rotario, en una zona exclusiva de la ciudad de Samborondón, en la provincia de Guayas; y la inmunización a dos famosos 'tiktokers', identificados como Salomón Yasih Doumet Mendoza y María del Alma Cruz Pareja, en el público Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

Ahora, la tarea está a cargo del nuevo titular de Salud, Mauro Falconí. Para sorpresa de la población, aunque el proceso de inoculación ya había comenzado, el presidente Moreno, días después de investir al actual ministro, dijo públicamente que no existía ningún plan de vacunación.

"Nosotros pensábamos que existía [...] Pero seguramente estaba únicamente en la cabeza del señor ministro", manifestó el mandatario, sin especificar si se trataba de Zevallos o Farfán. Lo que sí dejó claro fue que el plan de vacunación actual había sido diseñado en 72 horas por Falconí.

Un día después de esas polémicas declaraciones de Moreno, cuando se conoció que había un plan dejado por Zevallos en el MSP, el mandatario se retractó: "Cuando me referí a que no existía plan de vacunación, es como yo lo tenía concebido, un plan no puede ser solo lineamientos generales, debe tener procedimientos, metas, objetivos, actividades específicas y manejo de discrecionalidad".

Edgar Romero G.