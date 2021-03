Varias personas compran automóviles nuevos a Tesla y luego se dan cuenta de que les han cobrado el doble

Al menos cinco residentes de California (EE.UU.) compraron automóviles nuevos a Tesla y posteriormente se dieron cuenta de que la compañía les había cobrado el doble del precio, informaron este lunes medios locales.

Todos ellos aseguran que el fabricante de vehículos eléctricos tomó, sin autorización o advertencia, miles de dólares de sus cuentas bancarias y por el momento no les ha devuelto el dinero, lo que les ha ocasionado problemas económicos en su día a día.

CNBC, que comprobó los contratos de compra y los extractos bancarios de los afectados, se puso en contacto con Tesla para preguntar cuántos clientes experimentaron cargos duplicados, en qué plazo podrían reembolsarles el dinero y cómo este problema podría afectar a sus cifras trimestrales. No obstante, la empresa con sede en Palo Alto todavía no ha ofrecido una respuesta.

"Me robaron"

"Es difícil imaginar que las ventas y el servicio empeoren. Me robaron casi 53.000 dólares sin permiso de mi cuenta bancaria", denunció Tom Slattery, uno de los afectados. "Nadie me ha llamado, ni me ha enviado un correo electrónico, no hay ningún sentido de urgencia en resolver esto", lamentó.

El hombre detalló que cuando acudió al concesionario para pedir explicaciones, un empleado dijo en su presencia que cientos de clientes estaban experimentando el mismo problema. Asimismo, le pidieron que se pusiera en contacto con su banco para que revirtieran el pago, pero desde la entidad bancaria le dijeron que ese proceso podría tardar entre 10 y 45 días.

Otro cliente llamado Clark Peterson indicó que tras comprar un Tesla Model Y 2021 por valor de 71.000 dólares el pasado 24 de marzo, la compañía le informó de que se le había cobrado dos veces el vehículo y le instó a llamar al banco para suspender el pago.

¿Qué hacer en un caso así?

Sin embargo, la entidad le dijo que no podían hacer nada al respecto hasta que Tesla no se pusiera en contacto con ellos para informar sobre el error. Peterson dice no entender por qué pudo comprar el coche en apenas unos minutos y, en cambio, el reembolso no puede efectuarse en el mismo día.

Dave Excell, fundador de la empresa de tecnología de prevención de delitos financieros Featurespace, señaló que los cargos duplicados son un problema habitual en el comercio electrónico y en la banca en general.

"Lo mejor es volver al comerciante y hacerle saber que ocurrió un error", comentó al respecto. "Pídale que reviertan o reembolsen el dinero, esa debería ser la forma más fácil", añadió Excell, precisando que hacerlo a través del banco también podría funcionar, pero es un proceso más lento.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!