Científicos logran revertir recuerdos falsos después de ser inducidos en la memoria

Un grupo de investigadores comprobó que los recuerdos autobiográficos falsos pueden ser revertidos, según describen en un artículo publicado este martes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"De la misma manera que puedes sugerir recuerdos falsos, puedes revertirlos dándoles a las personas un marco diferente", comentó a Gizmodo Aileen Oeberst, una de las coautoras de la investigación.

En el trabajo se destaca la facilidad con la que se pueden crear recuerdos de manera inducida y la fragilidad de la mente humana, lo cual puede ser perjudicial en el área forense al poder dar pie a acusaciones basadas en testimonios sobre experiencias y situaciones que nunca ocurrieron.

Los científicos implantaron mediante varias técnicas en entrevistas recuerdos falsos a 52 personas sobre dos eventos autobiográficos sugeridos por los padres de los participantes, para posteriormente realizar un seguimiento sobre la persistencia de estas memorias falsas creadas.

Los participantes tuvieron distintas reacciones sobre los recuerdos. Mientras que algunos mantuvieron esas memorias como reales, el 74 % reconocía cuáles de las experiencias habían sido falsas o no los recordaban después de un año de seguimiento.

Los investigadores concluyeron que es posible realizar este tipo de reversiones mediante las técnicas sugeridas en el trabajo sin causar daños colaterales a las memorias verdaderas.